Информация для водителей: какие улицы перекроют 9 мая в Кишиневе

КИШИНЕВ, 9 мая – Sputnik. В центре Кишинева 9 мая будет временно ограничено движение транспорта. Речь идет о площади Великого национального собрания на участке между улицами митрополита Г. Бэнулеску-Бодони и А.Пушкина.

Также частично остановят движение на улице Измаильской между бульваром Штефана чел Маре и кругом у мемориала. С 09.30 до 10.30 движение остановят по маршруту "Бессмертного полка" – бульвар Штефана чел Маре – ул. митрополита Бэнулеску-Бодони – ул. А. Матеевича – ул. В. Александри – до круга у мемориала. С 07.00 до 10.00 ограничено движение по улице М. Когэлничану на участке между улицами Армянской и Измаильской. В то же время транспорт не будет передвигаться и по улице Тигина на участке между улицами Букурешть и М. Когэлничану, а также на улице Л. Толстого между улицами Измаильской и Букурешть.

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При этом в патрульной полиции уточнили, что в случае необходимости движение транспорта остановят и на других улицах.

В День Победы в молдавской столице с центральной площади стартует "Бессмертный полк". Кроме того, в течение дня будут организованы концерты недалеко от мемориала "Вечность", в сквере Кафедрального собора, а также на площади Великого национального собрания.

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