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Празднование Дня Европы в Кишиневе в 2017 году.

Мероприятия в честь Дня Европы в Молдове решили провести 11 мая

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Дипломатическая миссия ЕС пригласила кишиневцев в "Европейский городок", который откроется в столице в выходные, после Дня Победы.

КИШИНЕВ, 9 мая — Sputnik. Делегация Евросоюза пригласила жителей Молдовы посетить мероприятия в честь Дня Европы, которые откроются в Кишиневе в субботу, 11 мая.

Видеозапись с приглашением опубликовал на официальной странице делегации ЕС в Молдове глава европейской дипмиссии Петер Михалко.

Михалко напомнил, что в 2019 году исполняется пять лет с момента введения безвизового режима между ЕС и Молдовой и десять лет Восточному партнерству.

Акция Бессмертный полк в Кишиневе
© Sputnik / Miroslav Rotari
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В парке Штефана чел Маре (парк Пушкина) 11 мая откроется "Европейский городок". Там же состоится концерт.

В воскресенье, 12 мая, состоится фестиваль европейских фильмов, а в парке Штефана чел Маре пройдет джазовый концерт.

По действующему законодательству,  День Европы в Молдове официально отмечается 9 мая, этот день также является выходным. Согласно статье 111 Трудового кодекса, "нерабочими праздничными днями являются: g) 9 мая – День Победы и памяти героев, павших за независимость Родины; g1) 9 мая – День Европы".

Соответствующая поправка к Трудовому кодексу не была промульгирована президентом Молдовы Игорем Додоном. Вместо него поправку промульгировал спикер парламента Андриан Канду, для чего глава государства был временно отстранен от должности.

Официальные мероприятия в честь Дня Европы в Молдове всегда проходили в разные дни. В 2010 году эту дату отмечали в Кишиневе 15 мая, в 2013-м — 18 мая, в 2014-2015 годах — 10 мая, в 2016 году — 14 мая, а в 2017 году — 13 мая.

В 2014 году глава дипмиссии Евросоюза в Молдове Пиркка Тапиола выступил с публичным разъяснением, заявив, что представительство ЕС не настаивает на праздновании Дня Европы в Молдове непременно 9 мая.

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