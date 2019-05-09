У бюджетников начались вторые мини-каникулы

КИШИНЕВ, 9 мая — Sputnik. У бюджетников в Молдове начались очередные мини-каникулы, которые продолжатся четыре дня.
Сотрудники бюджетной сферы будут отдыхать четыре дня подряд, начиная с праздничного дня 9 мая, когда в Республике Молдова отмечают День Победы, а по официальному календарю — еще и День Европы.
Так как в 2019 году 9 мая приходится на четверг, по решению правительства была объявлена выходным днем и пятница, 10 мая, с последующей отработкой.
Неплановый "пятничный" выходной работники госсектора отработают в субботу, 18 мая.
Таким образом, на последние две недели пришлось всего четыре рабочих дня.
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