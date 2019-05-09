15:12 09 Мая 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR20.04
  • USD17.89
  • RUB0.27
  • RON4.21
  • UAH0.68
Поиск
LIVE:
В Оргееве новое руководство всерьез взялось за облагораживание города.

У бюджетников начались вторые мини-каникулы

© Sputnik / Евгений Панасенко
Общество
Получить короткую ссылку
32 0 0

Работников бюджетной сферы ожидают четыре выходных дня.

КИШИНЕВ, 9 мая — Sputnik. У бюджетников в Молдове начались очередные мини-каникулы, которые продолжатся четыре дня.

Сотрудники бюджетной сферы будут отдыхать четыре дня подряд, начиная с праздничного дня 9 мая, когда в Республике Молдова отмечают День Победы, а по официальному календарю — еще и День Европы.

Курс валют
© Sputnik / Miroslav Rotari
График работы банков в пасхальные и майские праздники

Так как в 2019 году 9 мая приходится на четверг, по решению правительства была объявлена выходным днем и пятница, 10 мая, с последующей отработкой.

Неплановый "пятничный" выходной работники госсектора отработают в субботу, 18 мая.

Таким образом, на последние две недели пришлось всего четыре рабочих дня.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео  Cлушать радио Перейти к другим новостям 

Узнать,что мы сообщаем в OK

По теме

Кишинев за ночь изменился до неузнаваемости: такой столицу давно не видели
Школа: каникулы заканчиваются, скоро праздничные выходные
Курс валют после праздников: лей снова сдает позиции
Правила пользованияКомментарии


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости



Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

День Победы 9 мая 1945 года: как это было - архивные фото
Акт о капитуляции, положивший конец Великой Отечественной войне
Акт о капитуляции: так был положен конец Великой Отечественной войне - видео
День Победы
Из памяти не стереть: почему празднование Дня Победы важно для Молдовы

Соцсети

sputnikmoldovaru
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться