У бюджетников начались вторые мини-каникулы

КИШИНЕВ, 9 мая — Sputnik. У бюджетников в Молдове начались очередные мини-каникулы, которые продолжатся четыре дня.

Сотрудники бюджетной сферы будут отдыхать четыре дня подряд, начиная с праздничного дня 9 мая, когда в Республике Молдова отмечают День Победы, а по официальному календарю — еще и День Европы.

© Sputnik / Miroslav Rotari График работы банков в пасхальные и майские праздники

Так как в 2019 году 9 мая приходится на четверг, по решению правительства была объявлена выходным днем и пятница, 10 мая, с последующей отработкой.

Неплановый "пятничный" выходной работники госсектора отработают в субботу, 18 мая.

Таким образом, на последние две недели пришлось всего четыре рабочих дня.

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