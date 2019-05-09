Жители Гагаузии вышли на парад в честь Дня Победы

Праздничные мероприятия и митинги 9 мая прошли во многих городах и селах региона.

КИШИНЕВ, 9 мая — Sputnik. В Гагаузской автономии широко отмечают День Победы в Великой Отечественной войне. Праздничные мероприятия и митинги 9 мая прошли в городах и селах региона.

В столице автономии Комрате состоялся марш от здания Исполкома Гагаузии до мемориала воинской славы, где состоялось возложение цветов и праздничный митинг.

В Вулканештах тысячи жителей города вышли на парад, чтобы пройти к памятнику участникам войны и возложить цветы в память о подвиге советских солдат. Колонну возглавили участники акции "Бессмертный полк". Вместе с самыми юными жителями города впереди колонны проследовала и глава Гагаузии Ирина Влах.

Под торжественные марши военных лет в исполнении духового оркестра башкана Гагаузии участники парада прошли к памятнику героям Великой Отечественной войны на Кургане Славы.

Башкан обратилась к жителям автономии с поздравлением в честь Дня Победы.

"Май 1945 года поставил точку в самой разрушительной и смертоносной войне в истории человечества. Именно железная воля наших дедов и прадедов, сила духа советских солдат и офицеров позволили освободить мир от фашизма", — говорится в поздравлении башкана.

Ирина Влах отметила, что в 2019 году отмечается 75-летие освобождения Молдовы от немецких захватчиков.

"В Ясско-Кишиневской операции участвовали тысячи наших соотечественников. Мы помним и гордимся именами героев, которые освобождали Комрат и другие населенные пункты Молдовы", — сказала она.

Напомним, что в Гагаузии не осталось ни одного ветерана Великой Отечественной войны. В 2016 году в Комрате с воинскими почестями был похоронен последний ветеран, Сергей Свириденко.

В Чадыр-Лунге утром 9 мая провели поминальную церковную службу по павшим в Великой Отечественной войне. Затем на местном Мемориале славы состоялся торжественный митинг, возложение цветов и салют из боевого оружия.

Праздничные мероприятия прошли и в селах Гагаузии. В Кирсово состоялся торжественный митинг в память о ветеранах Великой Отечественной войны. Затем жители села возложили цветы у мемориальной доски, где увековечены имена ветеранов войны - жителей Кирсово.

В течение дня в населенных пунктах автономии пройдут концерты, а вечером ожидаются праздничные салюты.

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