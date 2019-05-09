15:12 09 Мая 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR20.04
  • USD17.89
  • RUB0.27
  • RON4.21
  • UAH0.68
Поиск
LIVE:
Действующий молдавский премьер Павел Филип

Филип поздравил жителей Молдовы с Днем Победы и Днем Европы

© Sputnik / Osmatesco
Общество
Получить короткую ссылку
Тема:
9 мая - День Победы в Великой Отечественной войне (44)
34 0 0

День Победы и День Европы: действующий молдавский премьер Павел Филип обратился к жителям страны.

КИШИНЕВ, 9 мая – Sputnik. Наши деды и прадеды воевали за мир и процветание, и наш долг сделать все для этого. Так поздравил действующий молдавский премьер Павел Филип жителей республики с Днем Победы и Днем Европы.

"Сегодня отмечается двойной праздник – День Победы и День Европы. Мы вспоминаем прошлое и смотрим в будущее. Чтим героев, которые воевали за мир, и думаем о европейском будущем нашей страны... Наши деды и прадеды воевали за мир и процветание, и наш долг сделать все, что в наших силах для этого", - написал Филип в своем Facebook.

Парламент Молдовы принял в 2018 году постановление о праздновании 9 мая Дня Победы и Дня Европы. Это произошло не смотря на возражения президента Молдовы Игоря Додона, который дважды отклонял документ об изменении Закона о памятных датах страны.

В Молдове сегодня отмечают День Победы
© Sputnik / Miroslav Rotari
Голубей мира выпустили в небо над Кишиневом

Глава республики неоднократно заявлял, что в республике 9 Мая был, есть и будет Днем Победы.

"Переписать историю Молдовы никому не удастся. Праздник Великой Победы остается для молдавского народа очень значимым. Важно помнить подвиг наших предков", - отметил Додон в интервью Sputnik.

Глава республики считает, что "для каждого гражданина страны вне зависимости от его идеологических взглядов 9 мая - это День Победы".

Додон в интервью Sputnik: праздник Великой Победы остается значимым для Молдовы>>>

На официальной церемонии возложения цветов на мемориале "Вечность" Филип не сделал никаких заявлений для прессы, и поспешил удалиться.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео  Cлушать радио Перейти к другим новостям 

Узнать,что мы сообщаем в OK

Тема:
9 мая - День Победы в Великой Отечественной войне (44)

По теме

Путин: подвиги солдат Победы будут помнить и последующие поколения
Десятки тысяч человек приняли участие в марше "Бессмертный полк" в Кишиневе
Правила пользованияКомментарии


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости



Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

День Победы 9 мая 1945 года: как это было - архивные фото
Акт о капитуляции, положивший конец Великой Отечественной войне
Акт о капитуляции: так был положен конец Великой Отечественной войне - видео
День Победы
Из памяти не стереть: почему празднование Дня Победы важно для Молдовы

Соцсети

sputnikmoldovaru
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться