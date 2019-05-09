Филип поздравил жителей Молдовы с Днем Победы и Днем Европы

День Победы и День Европы: действующий молдавский премьер Павел Филип обратился к жителям страны.

КИШИНЕВ, 9 мая – Sputnik. Наши деды и прадеды воевали за мир и процветание, и наш долг сделать все для этого. Так поздравил действующий молдавский премьер Павел Филип жителей республики с Днем Победы и Днем Европы.

"Сегодня отмечается двойной праздник – День Победы и День Европы. Мы вспоминаем прошлое и смотрим в будущее. Чтим героев, которые воевали за мир, и думаем о европейском будущем нашей страны... Наши деды и прадеды воевали за мир и процветание, и наш долг сделать все, что в наших силах для этого", - написал Филип в своем Facebook.

Парламент Молдовы принял в 2018 году постановление о праздновании 9 мая Дня Победы и Дня Европы. Это произошло не смотря на возражения президента Молдовы Игоря Додона, который дважды отклонял документ об изменении Закона о памятных датах страны.

© Sputnik / Miroslav Rotari Голубей мира выпустили в небо над Кишиневом

Глава республики неоднократно заявлял, что в республике 9 Мая был, есть и будет Днем Победы.

"Переписать историю Молдовы никому не удастся. Праздник Великой Победы остается для молдавского народа очень значимым. Важно помнить подвиг наших предков", - отметил Додон в интервью Sputnik.

Глава республики считает, что "для каждого гражданина страны вне зависимости от его идеологических взглядов 9 мая - это День Победы".

Додон в интервью Sputnik: праздник Великой Победы остается значимым для Молдовы>>>

На официальной церемонии возложения цветов на мемориале "Вечность" Филип не сделал никаких заявлений для прессы, и поспешил удалиться.

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