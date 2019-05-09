В Бельцах состоялся концерт в честь Дня Победы

Перед поднятием занавеса президент Молдовы Игорь Додон поздравил всех с праздником, особо поблагодарив ветеранов Великой Отечественной за их героизм и мужество.

КИШИНЕВ, 9 мая — Sputnik. В Бельцах под патронатом главы государства прошел праздничный концерт в честь Великой Победы. Перед жителями и гостями города выступила российская певица Валерия.

Предваряя ее появление на сцене, президент Молдовы Игорь Додон поздравил бельчан с Днем Победы. Он поблагодарил ветеранов Великой Отечественной за их героизм и мужество.

"Атмосфера на концерте потрясающая, — отметил Додон на своей официальной странице в Facebook. — Мы должны чтить День Победы и быть признательными нашим предкам, которые прошли через горнило самой кровопролитной войны".

Президент Молдовы пригласил всех жителей Молдовы и гостей нашей страны отпраздновать Великую Победу на праздничном концерте в столице, который состоится в 19.00 на площади Великого Национального Собрания в Кишиневе.

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