День Победы в Кишиневе отмечают на центральной площади большим концертом

Празднование 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне проходит в самом сердце молдавской столицы.

КИШИНЕВ, 9 мая – Sputnik. Большой праздничный концерт проходит на центральной площади Кишинева в четверг вечером. Мероприятие в честь 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне организовано под патронатом президента Молдовы Игоря Додона.

В программе - выступления звезд отечественной эстрады, среди которых- Нелли Чобану, Ольга Тира, Наталья Гордиенко, группы DoReDos и SunStroke Project. Вместе с президентским оркестром они исполняют знакомые каждому песни военных лет.

Специальный гость концерта – российская певица Валерия. Исполнительница уже прибыла в Молдову и успела выступить на площадке в Бельцах (город на севере Молдовы).

Праздничный концерт в Кишиневе завершится красочным салютом. Этому мероприятию предшествовал Марш Победы "Бессмертный полк". В этот день и на других площадках столицы также состоялись праздничные концерты, которые прошли в разное время.

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