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Молдавские леи

Некоторые школьники и студенты будут получать пособие даже на каникулах

© Sputnik / Yana Zaharova
Общество
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В правительстве подготовили поправки в законодательство, которые касаются выплат денежной помощи некоторым категориям молодых людей. Корреспондент Sputnik разбирался, что именно изменится.

КИШИНЕВ, 10 мая – Sputnik. Механизм определения и выплаты пособий учащимся и студентам, оставшимся без родительской опеки, изменится. Это предусматривает регламент, разработанный министерством здравоохранения, труда и социальной защиты и опубликованный на правительственном портале. 

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В настоящее время дети и молодые люди получают помощь для продолжения обучения на основе нормы предварительных затрат на учеников (студентов), оставшихся без родителей или находящихся под опекой, ПТУ, учебных заведений средне-специального образования, вузов, школ-интернатов и детских домов.

Авторы проекта поясняют, что в действующем нормативном акте нет положений о модели установления и выплате соответствующей денежной помощи, категорий получателей и типов образовательных учреждений, где продолжают учебу бенефициары пособий.

"Регламент разработан, чтобы сделать эффективным механизм определения и выплаты пособий детям, временно или постоянно оставшимся без родительской опеки, продолжающим учебу", - сказано в пояснительной записке к законопроекту. 

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Уточняется также, что новый проект не отменяет право детей-сирот, находящихся в школах-интернатах, на получение единовременного пособия по окончании учебы в этом образовательном учреждении.

Категории получателей и выплат

В тексте регламента под понятием "некоторые категории детей и молодежи" подразумеваются две категории бенефициаров:

  • Первая – оставшиеся без родительской опеки, проживающие на территории Молдовы и обучающиеся в ПТУ, с 4 по 7 уровни обучения, в том числе в сферах военного дела, безопасности и общественного порядка, в также в медицинских вузах.
  • Вторая – дети без родительской опеки, находящиеся в школах-интернатах.

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В документе описываются пять видов пособий молодым людям, оставшимся без опеки родителей. Это единое пособие по окончанию школы-интерната, ежемесячное пособие по содержанию, ежемесячное пособие за аренду жилья, единое пособие за выполнение исследования, издание курсовой или дипломной работы в последний год обучения, а также единое пособие за окончание обучения. 

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Ежемесячные выплаты по содержанию и аренде жилья устанавливаются на 12 месяцев при условии, что документы поданы в начале учебного года. Это связано в том числе с тем, что каждый год 1 сентября пересматривается размер прожиточного минимума. А что касается пособия на аренду жилья, то его будут выплачивать лишь тем, у кого нет возможности жить в общежитии своего учебного заведения из-за того, что общежитие закрыто или отсутствует вовсе.

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Рост размера пособий

В пояснительной записке уточняется, что до сих пор в республике было несколько видов не единых выплат, а ежемесячное пособие составляло порядка тысячи леев, то есть 35 леев в день.

"Регламент же позволит оптимизировать количество платежей и обеспечит ежемесячные выплаты учащимся и студентам, оставшимся без опеки родителей. Размер пособия будет равен размеру прожиточного минимума за прошлый год в соответствии с возрастом получателя", - говорится в пояснительной записке. 

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Сейчас общая сумма ежемесячных выплат составляет 1648 леев, а после утверждения регламента она должна вырасти. То есть, с 1 сентября 2019 года около 1250 учеников и студентов станут получать пособие по содержанию размером 2031,7 лея (те, кто младше 18 лет) и 2016,1 лея (те, кто старше 18 лет).

Также изменения коснутся и процедуры выплат. Если раньше их осуществляла администрация учебных заведений, то сейчас устанавливать и выплачивать пособия будет территориальный орган опеки, на учете которого находится получатель. Регламент предполагает, что деньги на это выделяются из госбюджета. Денежную помощь будут получать дети и молодые люди вне зависимости от того, учатся они на бюджетной основе или по контракту. Одно условие все же есть - обязательна очная форма обучения.

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Еще одно изменение: пособия таким категориям детей начнут выплачивать и в период каникул, за исключением последнего года обучения, когда выплаты закончатся после завершения экзаменационной сессии. 

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Какие документы нужны для получения пособия

В регламенте сказано, что выплаты устанавливаются на основе заявления, поданного в органы опеки. Кроме него, необходимо предоставить копию удостоверения личности, копию распоряжения, которым установлен статус ребенка, оставшегося без родительской опеки, а также справка о зачислении в образовательное учреждение.

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В последующие годы ежемесячное пособие выплачивается на основе списков, предоставленных администрацией учебного заведения.

Для реализации проекта в госбюджете на 2019 год выделены 4,3 миллиона леев.

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