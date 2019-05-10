Четыре маршрута микроавтобусов временно изменятся

В местной администрации рассказали, как поедет некоторый общественный транспорт после окончания четырехдневных выходных.

КИШИНЕВ, 10 мая – Sputnik. В примэрии (мэрии) Кишинева сообщили об ограничении движения транспорта по улице Армянская, которое будет действовать в понедельник, 13 мая. Как уточнили в местной администрации, это связано с проведением работ по обрезке деревьев.

"Во время работы профильных служб маршруты микроавтобусов №116, 129, 175 и 192 изменятся", - сказано в сообщении примэрии.

© Sputnik / Miroslav Rotari Какими должны быть кишиневские маршрутки и их водители – ответ эксперта

Таким образом, движение транспорта остановят на участке между улицей Митрополита Варлаама и бульваром Штефана чел Маре с 07.00 до 16.00.

Микроавтобусы в этот период перенаправят с улицы Армянская по бульвару Штефана чел Маре, улице М.Еминеску, а далее они поедут по привычному пути.

В связи с этим всех водителей просят следовать дорожным указателям.

Кроме того, с 20 мая до 24 июня будет частично перекрыт участок Хынчештского шоссе между улицами Леха Качинского и Миорица. Это связано с ремонтом теплосети.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать,что мы сообщаем в OK