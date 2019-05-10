На границах Молдовы оживленно: люди уезжают на каникулы

КИШИНЕВ, 10 мая – Sputnik. За минувшие сутки пограничники зарегистрировали более десятка нарушений при пересечении госграницы. Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе ведомства.

В том числе пограничники зафиксировали пять нарушений приграничного режима. Один из путешественников пытался пересечь границу по поддельным документам.

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Кроме того, выявлены шестеро иностранцев, превысившие сроки пребывания в Молдове.

На КПП оживленно

Как сообщили в пресс-службе Погранполиции, границу за указанный период пересекли 59 тысяч 864 раза, в том числе более 35 тысяч человек выехали из Молдовы.

Самое большое количество людей зарегистрировано на КПП Леушены (14088), в Международном аэропорту Кишинева (8663) и на КПП в Скулянах (6615).

Чуть меньше людей воспользовались услугами КПП Атаки (5294) и Джурджулешты-Галац (4678). Еще на четырех пунктах пропуска количество путешественников составило от 1,8 до 3,2 тысячи человек.

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В ведомстве уточнили, что все пункты пропуска работают в настоящее время в нормальном режиме.

Перед пасхальными и майскими праздниками было принято решение увеличить число персонала на всех КПП.

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