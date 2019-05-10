В полиции сообщили, что все мероприятия 9 мая прошли без инцидентов

В Генинспекторате обратили внимание, что "такие результаты достигнуты благодаря самим гражданам и организаторам мероприятий", сотрудничавшим с правоохранительными структурами.

КИШИНЕВ, 10 мая – Sputnik. Ни одного происшествия не произошло в Молдове во время мероприятий, посвященных Дню Победы и Дню Европы. Об этом сообщили в пятницу в Генеральном инспекторате полиции МВД РМ.

"Полиция и карабинеры былина посту 9 мая в период проведения всех культурных мероприятий в честь Дня Победы и Дня Европы. Благодаря этому не зарегистрировано ни одного инцидента, который мог бы повлиять на безопасность граждан", - сказано в сообщении.

© Sputnik / Miroslav Rotari Этот День Победы: праздник, который объединил десятки тысяч жителей Молдовы

В полиции обратили внимание, что "такие результаты достигнуты благодаря самим гражданам и организаторам мероприятий", сотрудничавшим с правоохранительными структурами.

Около двух тысяч полицейских обеспечивали общественный порядок во время праздничных мероприятий, посвященных 9 Мая.

В День Победы в молдавской столице десятки тысяч людей приняли участие в марше "Бессмертный полк". Кроме того, в течение дня были организованы концерты недалеко от мемориала "Вечность", в сквере Кафедрального собора, а также на площади Великого национального собрания.

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