Два землетрясения произошли в Румынии: ощутили ли их в Молдове

Всего через четыре часа приборы сейсмологов вновь зарегистрировали довольно мощный толчок.

КИШИНЕВ, 10 мая – Sputnik. Два землетрясения с разницей в несколько часов произошли в пятницу в Румынии, свидетельствуют данные Национального института физики земли.

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Первый толчок приборы зарегистрировали в 3.41 в уезде Бузэу. Магнитуда составила 3,6, а очаг залегал на глубине 122 километров. А в 7.36 тоже в уезде Бузэу зафиксирован второй толчок магнитудой 3,7. На этот раз очаг залегал на глубине 116 километров.

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По данным же европейских сейсмологов, магнитуда обоих толчков составила 3,6. По их же информации, незначительные колебания могли ощущаться в южных районах Молдовы.

С начала мая в Румынии произошли уже восемь землетрясений. Самое сильное (магнитуда толчка 4) зарегистрировали 1 мая в уезде Салаж.

В Молдове же, согласно данным Института геологии и сейсмологии Академии наук Молдовы, ощутили лишь три подземных толчка в мае, в том числе оба, зафиксированных в пятницу.

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Сейсмическая активность во Вранче

Румынские ученые не исключают, что сейчас наступил период, когда Вранча будет "возмущаться" сильнее, так как 30 летний период уже преодолён.

"Вранча не оставит всех нас в покое. Мы прогнозируем мощное землетрясение. Неизвестно, когда оно случится. Просто мы должны понимать, что живем в активной сейсмической зоне, и нужно быть готовыми к новым вызовам стихии", - сказал научный руководитель Института физики Земли Румынии Мирча Рэдулян в эфире одного из частных румынских телеканалов.

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Ранее руководитель Центра экспериментальной сейсмологии Института геологии и сейсмологии АНМ Ион Илиеш объяснил в интервью Sputnik Молдова, что очаг во Вранчи разряжается, но происходит это не в достаточной мере. Что, в свою очередь, указывает на неизбежность мощного землетрясения, примерно такого, как в августе 1986-го. Но вот когда это произойдет — на этот вопрос ученые не рискуют отвечать.

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