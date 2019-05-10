Два землетрясения произошли в Румынии: ощутили ли их в Молдове

КИШИНЕВ, 10 мая – Sputnik. Два землетрясения с разницей в несколько часов произошли в пятницу в Румынии, свидетельствуют данные Национального института физики земли.
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Первый толчок приборы зарегистрировали в 3.41 в уезде Бузэу. Магнитуда составила 3,6, а очаг залегал на глубине 122 километров. А в 7.36 тоже в уезде Бузэу зафиксирован второй толчок магнитудой 3,7. На этот раз очаг залегал на глубине 116 километров.
По данным же европейских сейсмологов, магнитуда обоих толчков составила 3,6. По их же информации, незначительные колебания могли ощущаться в южных районах Молдовы.
С начала мая в Румынии произошли уже восемь землетрясений. Самое сильное (магнитуда толчка 4) зарегистрировали 1 мая в уезде Салаж.
В Молдове же, согласно данным Института геологии и сейсмологии Академии наук Молдовы, ощутили лишь три подземных толчка в мае, в том числе оба, зафиксированных в пятницу.
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Сейсмическая активность во Вранче
Румынские ученые не исключают, что сейчас наступил период, когда Вранча будет "возмущаться" сильнее, так как 30 летний период уже преодолён.
"Вранча не оставит всех нас в покое. Мы прогнозируем мощное землетрясение. Неизвестно, когда оно случится. Просто мы должны понимать, что живем в активной сейсмической зоне, и нужно быть готовыми к новым вызовам стихии", - сказал научный руководитель Института физики Земли Румынии Мирча Рэдулян в эфире одного из частных румынских телеканалов.
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Ранее руководитель Центра экспериментальной сейсмологии Института геологии и сейсмологии АНМ Ион Илиеш объяснил в интервью Sputnik Молдова, что очаг во Вранчи разряжается, но происходит это не в достаточной мере. Что, в свою очередь, указывает на неизбежность мощного землетрясения, примерно такого, как в августе 1986-го. Но вот когда это произойдет — на этот вопрос ученые не рискуют отвечать.
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