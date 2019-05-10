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Молдова вошла в Топ-10 самых популярных направлений для отдыха летом

© Sputnik / Igor Vzorov
Общество
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Специалисты в ходе исследования подсчитали, что Республика Молдова находится во второй половине десятки самых популярных направлений.

КИШИНЕВ, 10 мая – Sputnik. Молдова вошла в первую десятку самых популярных направлений летнего отдыха, свидетельствуют данные сервиса путешествий "Туту.ру".

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Отмечается, что для формирования рейтинга эксперты проанализировали все приобретенные по акции раннего бронирования авиабилеты с датой вылета с 1 июня по 1 сентября 2019 года. 

© Sputnik / Nina Zotina
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Таким образом, безоговорочное первое место заняла Грузия, куда был приобретен каждый десятый билет. Эта страна остается самой популярной уже второй год подряд. На второй строчке — Черногория, а замыкает тройку лидеров Испания. При этом стоимость авиабилетов в Грузию увеличилась на 9%, в Черногорию – на 7%, а перелет в Испанию, напротив, стал дешевле на 6%.

В первой пятерке - Италия и Германия (последняя в прошлом году не входила в подобный рейтинг).

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А вот наша страна вошла во вторую половину Топ-10 вместе с Болгарией, Казахстаном, Киргизией и Азербайджаном.

Эксперты уточнили, что стоимость авиабилетов в Болгарию увеличилась всего на 7%, а вот в Молдову – на 25%, в Киргизию - на 20%, в Азербайджан – на 15%.

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