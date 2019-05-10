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Отдых детей

Как в Кишиневе организуют летний отдых детей

© Sputnik / Vladimir Viatkin
Общество
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В местной администрации утвердили категории детей, которые могут получить бесплатные путевки.

КИШИНЕВ, 10 мая – Sputnik. Исполняющий обязанности примара (мэра) Кишинева Руслан Кодряну подписал распоряжение об организации отдыха учащихся летом 2019 года.

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До 24 мая управление образования, молодежи и спорта и образовательные учреждения, находящиеся на самофинансировании, должны найти весь персонал, который будет работать в детских лагерях. 

Школа
© Sputnik / Radu Hatmanu
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В каждой группе из 30 детей будут трудиться по два воспитателя, за исключением лагерей при вспомогательной школе №7, а также лицее для слабовидящих детей "Орфей". Там по два воспитателя будут работать в группе из 20 ребят.

Родителям предстоит оплатить лишь 20% от стоимости путевки в лагерь, расположенный за пределами города, или в дневной лагерь отдыха.

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Кроме того, 15% путевок будут бесплатными. Их распределят между следующими категориями: многодетные семьи, дети с одним родителем, если у ребенка один из родителей с ограниченными возможностями или пенсионер, дети, живущие с опекунами, дети учителей, дети с отличными оценками, победители олимпиад и спортивных мероприятий, дети, чьи родители были участниками военных конфликтов или ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС, дети беженцев.

Согласно распоряжению, еще 100 бесплатных билетов получат дети из коммуны Цынцарены.

Дневные лагеря должны открыться уже с 3 июня. Также установлено, что в рацион детей включено такое количество продуктов, чтобы в сумме они позволяли получить энергии не менее 2350 калорий в день.

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