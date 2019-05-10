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Люди на улице

Демограф: ежегодно население Молдовы сокращается на 3%, это мешает развитию

© Sputnik / Мирослав Ротарь
Общество
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Только за последние пять лет число жителей республики сократилось почти на 800 тысяч, отметил Валериу Саинсус.

КИШИНЕВ, 10 мая – Sputnik. Ежегодно население Молдовы сокращается на 3%, и эта тенденция сохранится, заявил демограф Валериу Саинсус в эфире передачи радиостудии Sputnik Молдова.

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"Последствия демографических процессов мы почувствуем уже в следующее десятилетие. Экономическое развитие под угрозой из-за демографической ситуации", - подчеркнул Саинсус. 

Проблемы миграции для Молдовы и стран постсоветского пространства
© Sputnik /
Проблемы миграции для Молдовы и стран постсоветского пространства

Он обратил внимание, что о сложном положении говорит и тот факт, что уже к 2014 году население Молдовы сократилось до 2,9 миллиона человек. А если говорить о 2019-м, то, по его данным, скорее всего, сейчас число жителей нашей страны не превышает 2,1 миллиона.

По мнению эксперта, одна из проблем состоит в том, что районные центры так и не стали местами для переселения в процессе внутренней миграции, так как там отсутствует необходимая инфраструктура.

"Несмотря на то, что мы вернулись к районам, как административно-территориальным единицам, у людей не нашлось мотивации остаться дома", - добавил Саинсус.

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Более того, по мнению демографа, Молдова столкнулась и с проблемой старения населения, что также мешает развитию страны.

"Примерно треть населения – предпенсионного возраста. Как вы думаете, будут ли в таких условиях расти инвестиции, появляться инновации? Кроме того, чаще всего денежные переводы в Молдову не давали толчков к развитию. Жители страны очень сдержанно вкладывают средства в развитие, чаще всего они инвестируют в недвижимость", - добавил Саинсус.

Демограф обратил внимание и на то, что и инвесторы прежде, чем вкладывать средства, интересуются качеством рабочей силы в стране. Это, по его мнению, учитывая старение населения, также сдерживающий фактор.

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