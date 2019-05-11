В Гагаузию привезли чудотворную икону

Церковь считает, что помолившись образу блаженной Матроны Московской, верующие излечиваются от болезней и обретают душевное спокойствие.

КИШИНЕВ, 11 мая - Sputnik. Мощи блаженной Матроны Московской привезли в Гагаузию, реликвия будет находиться в Комрате - главном городе автономии - до понедельника, 13 мая. Об этом сообщил ключарь местного храма Иоанна Предтечи отец Федор.

"Храм открыт до позднего времени, и все желающие могут прийти в Кафедральный собор и поклониться мощам", - цитирует священника портал Gagauzinfo.

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Святая Матрона Московская играла особую роль в распространении христианства. С раннего детства она обрела священный дар ясновидения, исцеления болезней и чудотворения. Церковь считает, что помолившись этой иконе, верующие излечиваются от болезней и обретают душевное спокойствие.

Мощи святой Матроны хранятся в Церкви Успения Пресвятой Богородицы в Москве.

Матрона Никонова родилась в конце 19 века. Слепая девочка с самого детства была глубоко верующим человеком и обладала даром исцеления людей. Ещё при жизни её почитали монахи Троице-Сергиевой лавры.

А 8 марта 1998 года по благословению Патриарха Московского Алексия II была вскрыта могила святой Матроны, и её мощи были помещены в Покровский монастырь.