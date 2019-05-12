Подсчитано, какие зарплаты в Молдове заставят гастарбайтеров вернуться домой

Советник президента Молдовы по связям с диаспорами Кристина Буга рассуждает в беседе с корреспондентом Sputnik, при каких условиях трудовые мигранты начнут возвращаться домой.

КИШИНЕВ, 12 мая – Sputnik. По словам советника президента, средний ежемесячный доход в 1000 евро, а примерно столько зарабатывают наши гастарбайтеры в Европе, только поначалу удовлетворяет трудовых мигрантов. Люди экономят, на чем могут, чтобы из этого скудного, по европейским меркам, заработка, хоть что-то отправить домой.

"Тысяча евро – это не много для Европы. В Италии наши зарабатывают от 800 до 1000 евро. В первое время, конечно, людям кажется, что это большая зарплата, потому что половину денег они могут отправлять домой. Но первое время люди живут в очень стесненных условиях, по два-три человека в одной квартире, чтобы сэкономить. Но со временем они стремятся изменить ситуацию", - сказала Буга в эфире программы "Экспертиза".

Но освоившись на чужбине и глядя на безбедную жизнь, рано или поздно приходит желание стать ее частью. Демографы называют этот процесс ассимиляцией, когда социум теряет свои отличительные черты и заимствует их у другой части. Проще говоря, люди больше не могут терпеть общежития, они хотят машину, как у коренного жителя, соответствующее медицинское обслуживание и развлечения по вечерам.

"Если они начинают снимать жилье, то им приходится платить за это 500-600 евро. Добавляются другие расходы", - добавила Кристина Буга.

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То есть теряется смысл этих заработков и расставания с близкими. А чтобы вернуть людей, надо создать им такие условия, чтобы в их распоряжении было столько же средств, сколько у них остается в Европе. К тому же, на родине есть и жилье, да и сама жизнь дешевле.

Можно ли это сделать в ближайшей перспективе? Представительница администрации президента, экономист по образованию, отвечает положительно. По ее мнению, за пять лет в Молдове реально создать условия, которые бы способствовали массовому возвращению гастарбайтеров домой.

"Зарплаты – это результат развития экономики. Чтобы ее развивать, необходимы инвестиции и промышленные зоны, нам надо расширить международные рынки. Если мы сконцентрируемся на этих задачах, то мы сможем предоставить рабочие места нашим гражданам, чтобы они получали такие зарплаты. У нас маленькая срана. Мы можем Молдову превратить в развитую страну за короткий срок", - подчеркнула она.

На протяжении нескольких лет подряд статистика по денежным переводам в Молдову из-за рубежа не радовала — поступления планомерно сокращались.

По данным Национального банка, в марте 2019 года из-за границы в Молдову было перечислено более 100 миллионов долларов США. Цифры говорят о том, что количество денег, поступающих в республику, снизилось на 7,1% по сравнению с февралем 2019 года.

В рейтинге происхождения трансфертов для физлиц, Россия остается в лидерах, несмотря на то, что денежные переводы из этой страны сократились более, чем на 20%. Больше стали отправлять из Израиля – 19,2% от общего количества денег, перечислены в Молдову из этой страны. Далее следует Италия – 12,6% и Германия – 8,1%.

Средняя сумма одного перевода из России в Молдову составляет примерно 300 долларов. По статистике Нацбанка, почти 20% сельского населения республики живут на деньги, высланные родственниками из-за рубежа.

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