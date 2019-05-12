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Мама пришла за дочкой, архивное фото.

Есть повод поздравить матерей в Молдове, сегодня отмечается их праздник

© Sputnik / Борис Кавашкин
Общество
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Тема:
Утро с нами! (373)
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Один из самых близких людей на Земле для каждого человека - мама, граждане нашей страны сегодня могут сказать им "спасибо" и преподнести букет цветов.

КИШИНЕВ, 12 мая - Sputnik, Андрей Петрик. Те тепло и забота, которые щедро и безвозмездно дарят на протяжении все своей жизни матери своим детям, - бесценны. С самых малых лет ребенок становится для матери особым, святым человеком, которому она посвящает свою жизнь.

Первые шаги, первые слова малыша - ни одна мать никогда не забудет этого. Первые переживания за своего ребенка, а затем и более серьезные, когда он становится взрослым. Все невзгоды сына или дочери скапливаются в душе и сердце матери, все они впоследствии "прописываются" у нее на лице сетью морщин. 

С самого детства все мы помним мамины блюда, пусть и самые простые - оладьи со сметаной, блины. Самый вкусный суп, самые вкусные голубцы и плацинды, конечно же, для многих из нас готовила именно она. 

Ее натруженные руки служат подтверждением тому, что семья для женщины - всегда на первом месте, а домашний очаг, за которым она неустанно следит - всегда теплый. 

Ежегодно во второе воскресенье мая во многих странах Европы, Африки, Северной и Южной Америки, Австралии, Китае и Японии отмечается один из самых светлых и добрых праздников — День матери. Не исключение - и Молдова.

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Этому празднику уже более ста лет. Хотя истоки празднования Дня матери, возможно, следует искать в праздниках весны, которые жители античной Греции посвящали Рее, матери великого бога Зевса. Начиная с 1600 года, в Англии появилась традиция празднования Материнского воскресенья. В этот день, который приходился на четвертое воскресенье Поста, чествовали матерей. А еще в этот день нельзя было работать, нужно было обязательно посетить родителей. 

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В этот день хочется сказать слова благодарности всем матерям, которые дарят детям любовь, добро, нежность и ласку. Пожалуйста, зайдите сегодня в гости к своим мамам, напишите, позвоните им. Они всегда ждут своих детей. Несмотря ни на что… А если не успели — вспоминайте о мамах чаще, ведь они вас любили всегда.

В День матери принято преподносить тем, кто подарил нам жизнь, не только цветы, но и вещи, сделанные собственными руками, как частицу своего сердца и знак благодарности матерям.

Тем же, у кого мамы ушли раньше срока, неплохо будет сходить в храм и сказать им мысленно "спасибо" - за жизнь, за мир, за надежду, за существование на Земле со всеми ее красотами.

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Тема:
Утро с нами! (373)

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