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Мальчик с девочкой за ноутбуком

Молдавский психолог о том, как сегодня зомбируют детей из нашей страны

© Photo: pixabay / StartupStockPhotos
Общество
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Британские исследователи пришли к выводу, что интернет и соцсети не сильно влияют на психику детей и их привыкание к гаджетам, однако психолог из Молдовы считает по-другому.

КИШИНЕВ, 12 мая - Sputnik, Андрей Петрик. Сегодня сложно найти ребенка или подростка, который не разбирался бы в современных технологиях и всевозможных электронных интернет-устройствах. Подрастающее поколение в Молдове с гаджетами - на "ты".

Однако многих родителей волнует малоподвижный образ жизни своих детей, то, что прогулкам на свежем воздухе они предпочитают игры и соцсети. Пока матери таких юных блогеров переживают за их психику и привыкание к виртуальному, некоторые отцы негодуют с иронией, что будущий мужчина сможет защитить родину лишь в популярной "стрелялке", а не в жизни. 

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Ученые из Оксфорда не обнаружили значительной связи между удовлетворенностью жизнью и временем, проведенным за общением онлайн. В ходе исследования, которое проводилось с 2009-го по 2016 год, специалисты наблюдали за 12 500 юными британцами в возрасте от 10 до 15 лет. Выяснилось, что время, потраченное на общение в социальных сетях, объясняет лишь 0,25% различий в степени удовлетворенности жизнью в течение года. Таким образом, соцсети сами по себе оказывают незначительное влияние на то, насколько счастливыми чувствуют себя дети и подростки.

Однако доктор психологии Елена Ковалева считает по-другому. В интервью корреспонденту Sputnik Молдова специалист пояснила, что в некоторых случаях зависимость от соцсетей и гаджетов очевидна. 

Ребенок, по словам психолога, должен уметь взаимодействовать с обществом, соблюдать определенные нормы, быть удовлетворенным социальными отношениями и уметь реализовывать себя именно посредством общественных связей.

"Гаджет — это некий суррогат, замена средства социализации. Он только создает ее видимость", — заявила Ковалева.

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© Sputnik / Наталья Селиверстова
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Она отметила, что дети, общаясь в соцсетях, не могут получить полноценного восприятия человека человеком.

Собеседница добавила, что при живом общении человек может мгновенно среагировать, показать какие-то эмоции, которые в соцсетях заменяют смайликами. Ковалева считает, что смайлы, стикеры и другие картинки не способны передать всей гаммы эмоций, которые человек выказывает при общении с глазу на глаз.

Лучшее время для освоения гаджетов, по мнению Ковалевой, — это школьные годы. Она уточнила, что сознание ребенка начинает формироваться в 6-7 лет, когда он идет в школу и становится частью общества со своими функциями. В этот момент, по словам психолога, родителям нужно активно заниматься с ребенком, чтобы не допустить его зависимости от интернета, игр и социальных сетей.

"Зависимость — это противоположность самостоятельности, отсутствие собственного мышления, понимания вопроса. Через неуемное увлечение компьютером и гаджетами формируется не совсем приспособленная к жизни личность, которая подвластна разным влияниям", — заявила Ковалева.

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Она объяснила, что в детстве ребенок может стать зависим от компьютера, позже зависимость может перейти и на взрослый период жизни и негативно сказаться на нем. По словам Ковалевой, неподготовленный человек не способен решить поставленных перед собой задач, в первую очередь, — это создание семьи и овладение профессиональной деятельностью. Такие люди, по мнению психолога, становятся замкнутыми, начинают жить иллюзиями и ими гораздо легче манипулировать. В конечном итоге они становятся несчастными, недоверчивыми и не находят себе места в социуме.

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Теги:
соцсети, гаджеты, психика, дети
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