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Сезонное отключение горячей воды

Кишинев - на пороге жажды: где надолго отключат воду в столице

© Sputnik / Евгений Одиноков
Общество
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Жить в большом городе без водоснабжения - крайне трудно: жителей ряда улиц в Кишиневе призывают запастись живительной влагой.

КИШИНЕВ, 12 мая - Sputnik. Отключение водоснабжения в Кишиневе даже на два дня становится проблемой. Как сказали в одном из советских фильмов, в многоквартирном доме в таких условиях - не помяться, не попить, не постирать. 

Ряд многоэтажек в Кишиневе 13 мая ждет такое испытание. На этот раз не посчастливилось жителям столичного сектора Ботаника. Отключение воды ожидается в понедельник на улицах Ион Водэ Витязул, Ион Клошка, Дмитрие Морузи, Гренобля, Индепенденцей, Винтилэ Хоря.

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© Sputnik / Rodion Proca
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Перерывы в подачи холодной воды возможны с 09.00 до 20.00 часов и связаны с проведением работ по восстановлению магистрального водопровода. Ремонтировать водоносную артерию будут в течении двух недель, однако поставщик питьевой воды обещает, что бригады рабочих постараются закончить работы раньше срока. 

Жителей улиц, где не будет воды, призывают заранее сделать запасы, чтобы, более или менее комфортно, пережить неудобный в бытовом плане период.

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Теги:
отключение, Кишинев, вода
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