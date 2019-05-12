Молдавская стюардесса рассказала о том, как усмиряют пьяных пассажиров

По словам бортпроводницы одной из молдавских авиалиний, у бортпроводников на вооружении есть целый спектр мер, которые могут быть применены к "подгулявшему" пассажиру.

КИШИНЕВ, 12 мая - Sputnik, Андрей Петрик. В полетах возможно все, а любой риск на высоте в 10 тысяч метров над Землей может стать фатальным. Об этом хорошо знают бортпроводники, которые подробно проинструктированы, как действовать в случае той или иной форс-мажорной ситуации.

© Sputnik / Evghenii Panasenco Катастрофы и ЧП с самолетами в аэропорту Кишинева — все заметные инциденты

Не секрет, что многие наши соотечественники, отправляясь на отдых или в деловую поездку, могут "принять на грудь" рюмку-другую, ожидая посадки в кишиневском аэропорту. Причин тому множество - некоторые хотят просто расслабиться, а иные просто боятся полетов и таким незатейливым способом снимают стресс.

На международных авианаправлениях не раз происходили случаи с пьяными дебошами, в некоторых случаях загулы пассажиров приводили к необходимости экстренной посадки самолета.

Как справляются с подвыпившими пассажирами у нас в Молдове, когда они вылетают из страны или возвращаются домой? Об этом корреспонденту Sputnik Молдова рассказала одна из стюардесс авиакомпании, ежедневно осуществляющей рейсы из Кишинева в целый ряд городов Европы.

"Существует ряд предупредительных мер, чтобы пассажир, даже выпивший до посадки в самолет, не продолжил возлияния на борту. Мы постоянно объявляем, что нельзя пить алкоголь, принесенный на борт пассажиром из duty-free", - подчеркнула собеседница.

По ее словам, стюардессы вправе отказать любителю острых этиловых ощущений в продаже 50-граммовых мини-бутылочек с крепкими напитками, если видят, что пассажиру уже хватит. Более того, бортпроводники следят, чтобы такой любитель выпить не открывал большие бутылки, которые покупает на борту с тележки duty-free.

"Мы проходим специнструктаж, есть ряд критериев, по которым мы распознаем выпивших пассажиров, даже ели это незаметно с первого взгляда. Более того, по психологическим критериям мы способны распознать, проявит ли пассажир агрессию на борту или нет", - отметила бортпроводница.

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В случае, если пассажир, даже незначительно выпивший, отказывается пристегнуть ремень безопасности при взлете, отказывается поставить сумку под сидение или на полку, проявляет агрессию, бортпроводники вправе потребовать, чтобы такого дебошира сняли с рейса без особого выяснения отношений.

"На высоте любой незначительный фактор риска вырастает в разы. Такие меры, как отказ пассажиру в полете, принимаются на основе международной практики безопасности полетов. Эти требования - обязательны и продиктованы чрезвычайными ситуациями в воздухе, происходившими ранее", - рассказала стюардесса.

По словам бортпроводницы, есть и спецмеры для тех, кто решит покурить в туалетной комнате самолета. В этом случае пассажира задерживают, может потребоваться экстренная посадка, а на любителя никотина заводится уголовное дело.

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