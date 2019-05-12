14:24 12 Мая 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR20.04
  • USD17.89
  • RUB0.27
  • RON4.21
  • UAH0.68
Поиск
На борту самолета

Молдавская стюардесса рассказала о том, как усмиряют пьяных пассажиров

© Sputnik / Наталья Селиверстова
Общество
Получить короткую ссылку
17120

По словам бортпроводницы одной из молдавских авиалиний, у бортпроводников на вооружении есть целый спектр мер, которые могут быть применены к "подгулявшему" пассажиру.

КИШИНЕВ, 12 мая - Sputnik, Андрей Петрик. В полетах возможно все, а любой риск на высоте в 10 тысяч метров над Землей может стать фатальным. Об этом хорошо знают бортпроводники, которые подробно проинструктированы, как действовать в случае той или иной форс-мажорной ситуации. 

Международный аэропорт Кишинев
© Sputnik / Evghenii Panasenco
Катастрофы и ЧП с самолетами в аэропорту Кишинева — все заметные инциденты

Не секрет, что многие наши соотечественники, отправляясь на отдых или в деловую поездку, могут "принять на грудь" рюмку-другую, ожидая посадки в кишиневском аэропорту. Причин тому множество - некоторые хотят просто расслабиться, а иные просто боятся полетов и таким незатейливым способом снимают стресс. 

На международных авианаправлениях не раз происходили случаи с пьяными дебошами, в некоторых случаях загулы пассажиров приводили к необходимости экстренной посадки самолета. 

Как справляются с подвыпившими пассажирами у нас в Молдове, когда они вылетают из страны или возвращаются домой? Об этом корреспонденту Sputnik Молдова рассказала одна из стюардесс авиакомпании, ежедневно осуществляющей рейсы из Кишинева в целый ряд городов Европы.

"Существует ряд предупредительных мер, чтобы пассажир, даже выпивший до посадки в самолет, не продолжил возлияния на борту. Мы постоянно объявляем, что нельзя пить алкоголь, принесенный на борт пассажиром из duty-free", - подчеркнула собеседница.

В салоне самолета, архивное фото.
CC BY 2.0 / Phillip Capper / Air New Zealand Beech 1900D
До трагедии оставались секунды - что попытался сделать пассажир в самолете

По ее словам, стюардессы вправе отказать любителю острых этиловых ощущений в продаже 50-граммовых мини-бутылочек с крепкими напитками, если видят, что пассажиру уже хватит. Более того, бортпроводники следят, чтобы такой любитель выпить не открывал большие бутылки, которые покупает на борту с тележки duty-free. 

"Мы проходим специнструктаж, есть ряд критериев, по которым мы распознаем выпивших пассажиров, даже ели это незаметно с первого взгляда. Более того, по психологическим критериям мы способны распознать, проявит ли пассажир агрессию на борту или нет", - отметила бортпроводница. 

Молдавская стюардесса о том, как вести себя пассажирам в случае авиакатастрофы>>>

В случае, если пассажир, даже незначительно выпивший, отказывается пристегнуть ремень безопасности при взлете, отказывается поставить сумку под сидение или на полку, проявляет агрессию, бортпроводники вправе потребовать, чтобы такого дебошира сняли с рейса без особого выяснения отношений.

"На высоте любой незначительный фактор риска вырастает в разы. Такие меры, как отказ пассажиру в полете, принимаются на основе международной практики безопасности полетов. Эти требования - обязательны и продиктованы чрезвычайными ситуациями в воздухе, происходившими ранее", - рассказала стюардесса. 

По словам бортпроводницы, есть и спецмеры для тех, кто решит покурить в туалетной комнате самолета. В этом случае пассажира задерживают, может потребоваться экстренная посадка, а на любителя никотина заводится уголовное дело.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео  Cлушать радио Перейти к другим новостям 

Узнать,что мы сообщаем в OK

По теме

Секс на высоте - стюардессы рассказали о пикантных подробностях полетов
Молдавская стюардесса о том, как вести себя пассажирам в случае авиакатастрофы
Теги:
алкогольное опьянение, стюардесса, пассажиры, самолет
Правила пользованияКомментарии


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости



Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

Праздничный концерт, посвященный Дню Победы. 9 мая 2019
Грандиозный концерт 9 мая: песни Победы, тысячи зрителей и праздничный салют
Настоящее доверие: ласка нужна всем - самое милое видео
Действие при пожаре в самолете
Действия при пожаре в самолете - советы

Соцсети

sputnikmoldovaru
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться