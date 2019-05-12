Сто строк о наболевшем - молдаване покидают родину после праздников

Сегодня в стране у многих настроение не приподнятое, родственники вновь надолго уезжают зарабатывать за рубеж.

КИШИНЕВ, 12 мая - Sputnik, Андрей Петрик. Период счастья и приподнятого настроения для тысяч жителей нашей страны закончился. Приехав домой на пасхальные каникулы и майские праздники, они вновь берут в руки чемоданы и надолго покидают свою родину. Ничего не поделаешь - такова печальная традиция, господствующая в нашей республике вот уже почти два десятилетия.

У многих из тех, кто сегодня улетает из Кишинева, мягко говоря, настроение чемоданное. Ведь с близкими гораздо приятней, чем на чужбине и одному.

Сегодня в аэропорту Кишинева провожают на заработки самых близких людей - матерей и отцов, сестер и братьев, друзей и даже любимых людей. Острое чувство разлуки главенствует в сердцах и душах людей.

Сегодня в разные направления разъедутся все те, кто мог бы работать и жить на родине, однако суровый язык денежных знаков диктует им свои, жесткие и бескомпромиссные условия.

Десятки авиарейсов умчат наших сограждан в разные уголки Европы. Так, в течении всего дня, главные "воздушные ворота" Молдовы покинут рейсы на Москву, Лондон, Париж, Стамбул, Берлин, Рим, Бухарест, Франкфурт, Вену, Верону, Барселону, Краснодар.

© Sputnik / Alexey Kudenko Судьба молдавского гастарбайтера: подвиг или способ выжить

Наверняка большинство пассажиров этих рейсов улетают во все эти прекрасные города не на отдых. Как рассказала корреспонденту Sputnik Молдова наша соотечественница Ирина, сестра которой сегодня покинула страну, она не могла сдержать слез, провожая одного из самых близких людей за рубеж.

"У сестры - двое детей, воспитывает их без мужа, вот и приходится ехать и "вкалывать" чтобы поднять малышей на ноги. Провожаю с болью в сердце, она с детства мне - самый близкий человек. Но, что делать, поплачу, успокоюсь, а встретимся мы, в лучшем случае, через год на пасхальные праздники", - рассказала женщина, и глаза ее увлажнились.

Рассказ женщины прозаичен, как в случае с тысячами наших сограждан. Чтобы в Молдове жило и господствовало счастье, нужны высокооплачиваемые рабочие места. А пока все, как есть, разлука будет выжигать сердца людей острой болью, а ком будет подступать к горлу вновь и вновь, когда человек будет вспоминать о тех, кто не рядом надолго.

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