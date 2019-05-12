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Как обезопасить свою квартиру от грабителей - специалисты дают рекомендации

CC0 / Pixabay / TheDigitalWay
Общество
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В теплое время года хозяева квартир и домов проводят уикенд на природе, или выезжая на экскурсии в соседние страны, этим ловко пользуются "домушники", для которых опустевшее жилье становится лакомой приманкой.

КИШИНЕВ, 12 мая - Sputnik, Нику Гончар. Теплое время года - традиционный сезон отдых за чертой города - в лесах, на водоемах или на даче. Однако как поехать на свидание с природой со спокойным сердцем, не боясь что все нажитое станет добычей воров? 

Бывший вице-комиссар Кишинева, ветеран МВД Владимир Коваль в беседе с корреспондентом Sputnik Молдова дал краткие советы, которые помогут обезопасить наше жилье от вторжения воров пока мы находимся в отпуске или на даче.

По словам эксперта, одним из самых верных способов отпугнуть от вашего жилья любителей поживиться за чужой счет является система сигнализации.

"Для того, чтобы люди чувствовали себя в безопасности я бы им посоветовал, во-первых, заключить договоры со службами охраны. Во-вторых, в большинстве домов устанавливают домофоны, которые также в какой-то степени обеспечивают безопасность", — сказал собеседник.

Наручники
© Sputnik / Vitaly Belousov
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Третий совет эксперта: не распространяйтесь о том, что собираетесь в отпуск. Загружать чемоданы в машину надо быстро и, по возможности, не обращая на себя внимание.

И, наконец, четвертый совет — перед поездкой постарайтесь подружиться с соседями. Зоркое око и громкий голос соседки уже не будут так раздражать, если она задействует эти качества и отпугнет "гостей", позарившихся на ваше имущество.

Выполнение этих нехитрых рекомендаций может обеспечить вам более-менее спокойный отпуск. В конце концов, воры — тоже люди, которым не чуждо ничто человеческое, напоминает Владимир Коваль.

"Сами правонарушители, как не странно, тоже уходят в отпуск. Они отдыхают больше нас и в лучших местах," — успокаивает эксперт.

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Сотрудники полиции также рекомендуют гражданам в теплое время года, уходя из квартиры, тщательно закрывать балконные двери, окна и форточки. По возможности установите на окна декоративные решетки. 

В случае длительного отсутствия попросите соседей регулярно вынимать корреспонденцию из почтового ящика. На время отпуска или длительного отъезда передайте самые ценные вещи на хранение родственникам.

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Теги:
безопасность, меры, воры, квартира, недвижимость
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