Какие улицы в Кишиневе останутся без света — отключения по секторам столицы

Публикуем список улиц столицы, где планируются отключения электричества в понедельник.

КИШИНЕВ, 13 мая - Sputnik. Компания Red Union Fenosa сообщила, что в понедельник для проведения технических работ ожидаются плановые отключения электроэнергии на некоторых улицах Кишинева, а также во многих населенных пунктах Молдовы.

Плановые отключения электричества ожидаются в трех секторах Кишинева.

Сектор Ботаника

Улицы A. Болдур 1-19, 4-20, Бэчоий 1-31, 2-30, переулок Бэчоий Ной 3, 9/1, Косэшилор 1-7, 2-4, Дечембриштилор 54, Г. Безвикони 5-17, 6-16, Г. Кучеряну 4-12, 19, 30, 69, пер. Г. Кучеряну 1-5, 28, Имашулуй 2-28, Леушень 1-11, 2-16, Мунчешть 263-271, 404-706, Музелор 2-20, 3-21, Пэшунилор 5, 10/1, Подул де Флорь 1-17, 2-28, Ревака 2, 3, 6, пер. Ревака 2, 4, Симеон Мурафа 39-51, 44-56, Вадул Быкулуй, В. Зарзэре 1-37, 4-38, пер. В. Зарзэре 3, 15, 35, 4, 10, 16, 26-28, В. Тулник 3-13, 16-18, 21-23, Змеурей 5, между 09:30 - 20:00.

Улицы Милано 10, Мунчешть 615A, 615/1, 621, 623, 793/3, Ревака, между 09:30 - 17:00.

Сектор Буюканы

Улицы Донич 1-41, 2-42, Астроном А. Донич 30, 36, Г. Музыческу 2, 2A, 4, I. Крянгэ 41, 45/4, 58, 62, 62/4, 64, 66, 66/2, 68, Ион Некулче 30, 55, 57, 59, S. Рахманинов 1-29, 4-30, В. Белински 56-76, 65-89, между 09:00 - 13:00

Сектор Рышкановка

Московский пр. 15, 15/1, 15/2, 15/3, 15/6, 17, 17/1, 17/2, 17/3, 17/4, между 09:30 - 14:00.

Отключения электроэнергии ожидаются и в районах Молдовы. С полным списком можно ознакомиться на сайте электрокомпании.

Подробную информацию можно получить по телефону: 022-43-11-11.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать,что мы сообщаем в OK