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Назван город в Молдове, где нет зеленых насаждений

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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На каждого жителя Молдовы приходится в среднем 52 квадратных метра зеленых насаждений, однако в нашей стране есть города, где деревьев нет в принципе. В это сложно поверить, но таковы данные Национального бюро статистики.

КИШИНЕВ, 13 мая - Sputnik. По данным Национального бюро статистики, самая большая территория зелёных насаждений (с учётом количества проживающих в данной местности человек) - это город Вадул-луй-Водэ.

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При этом есть населенные пункты, где зелёных насаждений нет вообще. Это, к примеру, город Отаки Окницкого района.

По отчёту Национального бюро статистики, в 2018 году на зелёные насаждения в городах Молдовы было выделено около 8 000 гектаров земли, что составляет 9% от общей площади всех населённых пунктов городского типа. На 38 гектарах земли в городах были посажены деревья.

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