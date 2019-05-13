На Днестре паводок, изменен график работы пограничных КПП

КИШИНЕВ, 13 мая — Sputnik. Пункт пересечения границы "Косэуць-Ямполь" приостановил работу, сообщает пресс-служба Пограничной полиции. Причиной стал паводок на Днестре.

"В связи с повышением уровня воды в реке Днестр 11 мая упомянутый пункт пропуска прекратил свою работу. Путешественники могут выбрать другие контрольно-пропускные пункты: "Сорока-Текиновка" или "Отачь-Могилев-Подольский", - говорится в сообщении ведомства.

За минувшую неделю пограничная полиция зарегистрировала 108 нарушений пограничного и миграционного законодательства, в которых участвовали 112 человек, в том числе 36 нарушений пограничного режима, 24 случая нарушения иностранными гражданами порядка пребывания на территории Молдовы.

Наиболее популярным пунктом пересечения границы стал КПП в Леушенах, через который в обоих направлениях прошли более 81 тысячи человек. А самым оживленным днем ​​было воскресенье, 12 мая 2019 года, когда границу пересекли более 66 тысяч человек и 14,6 тысячи единиц транспорта.

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