В Молдове хотят увеличить размер ежедневного пособия для детей

Планируется, что после утверждения решения проведут перерасчет выплат, так как рост пособий должен был произойти еще 1 апреля.

КИШИНЕВ, 13 мая – Sputnik. Правительство Молдовы намерено увеличить размер ежедневных пособий для детей, находящихся на попечении социальных служб. Соответствующий проект разработали в министерстве здравоохранения, труда и социальной защиты.

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Согласно действующему законодательству, такое пособие предоставляется детям ежедневно, на протяжении всего периода их размещения в социальных службах – в Службе патронатного воспитания, Детском доме семейного типа, Общинном доме для детей, находящихся в ситуации риска, в Центре размещения детей, разлученных с родителями, а также под опекой.

В проекте решения речь идет о трех видах выплат – ежедневном пособии, пособии в день рождения ребенка, а также пособии в праздничные дни.

"Рост обусловлен подсчетами в зависимости от индекса потребительских цен за 2018 год, который составил 3%", - сказано в пояснительной записке к проекту.

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Так, планируется, что ежедневное пособие вырастет с 10 до 11 леев, выплата в день рождения – со 100 до 103 леев, а пособие в праздничные дни (Новый год, Рождество, Пасха и День защиты детей) вместо 70 леев составит 73 лея.

"Рост ежедневных пособий будет способствовать улучшению материального благосостояния детей, размещенных в социальные службы семейного и общинного типа, а также позволит развивать индивидуальные навыки рационального и эффективного управления личными средствами", - уверены авторы проекта. Тем более, что деньги выплачиваются непосредственно детям через ответственного социального работника.

На реализацию проекта потребуется дополнительно выделить из госбюджета 1,23 миллиона леев.

Пособия должны были вырасти еще с 1 апреля этого года. Поэтому после утверждения проекта будет проведен перерасчет.

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