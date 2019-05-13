15:03 13 Мая 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR20.06
  • USD17.90
  • RUB0.27
  • RON4.21
  • UAH0.68
Поиск
Собака

Такого в Кишиневе еще не видели: что ждет тысячи бездомных собак в столице

CC0 / Pixabay / apricusam
Общество
Получить короткую ссылку
86 0 0

По сто в день в течение двух недель: в Кишиневе стартует большая кампания, направленная на бездомных животных.

КИШИНЕВ, 13 мая – Sputnik. Кампания по стерилизации – единственное гуманное решение проблемы бездомных собак в Кишиневе. Об этом заявил и.о. примара (мэра) молдавской столицы Руслан Кодряну в понедельник на заседании муниципальных служб.

Приют для собак
© Sputnik / Валерий Мельников
Город бродячих хищников – 100 строк о наболевшем

По его словам, в Кишинев прибудут 15 врачей Всемирной ветеринарной организации, которые займутся бесплатной стерилизацией бездомных животных.

"Задача – стерилизовать по 100 собак в день. Делается это бесплатно", - сказал и.о. градоначальника.

Эксперты Всемирной ветеринарной организации пробудут в Кишиневе в течение двух недель. Таким образом, планируется, что через процедуру стерилизации пройдут порядка 1400 бездомных собак.

В столичных клиниках стерилизация четвероного друга обойдется примерно в 700-1000 леев.

"Кампания по стерилизации – единственное гуманное решение проблемы. Ситуация в течение многих лет была оставлена на самотеке. Стерилизация бездомных животных не проводилась. Поступали жалобы, причем как от людей, на которых нападали собаки, так и со стороны защитников животных", - добавил Кодряну.

Живое не может быть "мусором">>>

Это второй этап по стерилизации бездомных животных в Кишиневе. Первый прошел в марте, когда за четыре дня эту процедуру прошли 140 собак. Операции проводили пятеро врачей-ветеринаров. Данные меры вписываются в муниципальную программу по стерилизации бездомных животных.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео  Cлушать радио Перейти к другим новостям 

Узнать,что мы сообщаем в OK

По теме

Задержаны живодеры, жестоко расправившиеся с собакой на севере Молдовы
В Молдове введут налог на усы, лапы и хвосты
Увечья и истощение: в каком состоянии попадают животные в приюты
Теги:
Бездомные, собаки, столица, Кишинев
Правила пользованияКомментарии


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости



Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

Певица Шер
Постаревшие знаменитости: как сегодня выглядят кумиры миллионов
LIVE: Полуфинал суперсезона проекта Ты супер!
Полуфинал суперсезона проекта "Ты супер!"
Действие при пожаре в самолете
Действия при пожаре в самолете - советы

Соцсети

sputnikmoldovaru
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.