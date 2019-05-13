Такого в Кишиневе еще не видели: что ждет тысячи бездомных собак в столице

КИШИНЕВ, 13 мая – Sputnik. Кампания по стерилизации – единственное гуманное решение проблемы бездомных собак в Кишиневе. Об этом заявил и.о. примара (мэра) молдавской столицы Руслан Кодряну в понедельник на заседании муниципальных служб.
По его словам, в Кишинев прибудут 15 врачей Всемирной ветеринарной организации, которые займутся бесплатной стерилизацией бездомных животных.
"Задача – стерилизовать по 100 собак в день. Делается это бесплатно", - сказал и.о. градоначальника.
Эксперты Всемирной ветеринарной организации пробудут в Кишиневе в течение двух недель. Таким образом, планируется, что через процедуру стерилизации пройдут порядка 1400 бездомных собак.
В столичных клиниках стерилизация четвероного друга обойдется примерно в 700-1000 леев.
"Кампания по стерилизации – единственное гуманное решение проблемы. Ситуация в течение многих лет была оставлена на самотеке. Стерилизация бездомных животных не проводилась. Поступали жалобы, причем как от людей, на которых нападали собаки, так и со стороны защитников животных", - добавил Кодряну.
Живое не может быть "мусором">>>
Это второй этап по стерилизации бездомных животных в Кишиневе. Первый прошел в марте, когда за четыре дня эту процедуру прошли 140 собак. Операции проводили пятеро врачей-ветеринаров. Данные меры вписываются в муниципальную программу по стерилизации бездомных животных.
Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>
Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям
Узнать,что мы сообщаем в OK