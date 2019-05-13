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Работа вирусологической лаборатории

Скарлатина в Кишиневе: заболеваемость пошла на спад

© Sputnik / Сергей Венявский
Общество
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В молдавской столице на прошедшей неделе врачи зафиксировали 23 новых случая скарлатины, это на 4 случая меньше

КИШИНЕВ, 13 мая - Sputnik. В Кишиневе на прошлой неделе было зарегистрировано 23 новых случая скарлатины. В муниципальном управлении здравоохранения пояснили, что заболеваемость пошла на спад. На позапрошлой неделе заболели 27 человек.

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Подавляющее большинство из них - дети.

Группа риска - дети от 2 до 8 лет

Скарлатина – распространенная, преимущественно детская инфекция, передающаяся воздушно-капельным путем. Отсутствие вакцины от скарлатины приводит к высокой частотности заболеваемости скарлатиной в возрастной группе от 2 до 8 лет. Распространенность возбудителя скарлатины, стрептококка, очень велика. Если учитывать, что достаточно большая группа людей разного возраста является бессимптомным носителем инфекции, становится понятна причина частой заболеваемости скарлатиной.

Детский организм наиболее подвержен влиянию бактерии-возбудителя, а после перенесенной болезни формируется стойкий иммунитет. Это позволяет причислить скарлатину к инфекционным заболеваниям детского возраста. В крайне редких случаях у людей, перенесших скарлатину, отмечается вираж инфекции во взрослом возрасте.

Скарлатина – опасное заболевание, знать о его особенностях, клинической картине и профилактике осложнений необходимо каждому родителю.

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Как и большинством других детских инфекционных болезней скарлатиной болеют раз в жизни. После этого вырабатывается иммунитет.

Как уберечься от скарлатины

Ранее Sputnik писал о том, что эпидемиологическая ситуация в Молдове в связи со скарлатиной обострилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Для того, чтобы дети не заразились этой болезнью, врачи рекомендуют соблюдать личную гигиену, регулярно мыть руки с мылом, проветривать помещения и проводить влажную уборку. В качестве профилактической меры, медики советуют своевременно лечить хронические заболевания, такие, как тонзиллит, синусит, отит, а также закаливать организм ребенка.

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В случае обнаружения инфекции у ребенка, следует предпринять ряд антиэпидемических мер, а именно:

  • своевременно диагностировать инфекцию по клиническим проявлениям скарлатины;
  • поместить больного на лечение в стационар;
  • в течении 7 дней следить за всеми, с кем контактировал ребенок в последнее время;
  • постоянно проводить уборку и дезинфекцию помещения, куда больной был помещен на лечение;
  • полностью ограничить общение больного со здоровыми сверстниками на время до 22 дней.

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Теги:
здоровье, дети, Кишинев
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