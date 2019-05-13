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Выборы в Молдове. Архивное фото

Демографы: жители Молдовы устали от постоянных выборов

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Тема:
Парламентские выборы 2019: результаты (235)
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Эксперты констатировали, что именно сами политики разочаровали население, которое все меньше хочет участвовать в выборах, не видя результатов.

КИШИНЕВ, 13 мая – Sputnik. Число граждан Молдовы, выражающих намерение голосовать на парламентских выборах, продолжает сокращаться, так как люди устали от такого количество выборов, заявил в понедельник руководитель Ассоциации социологов и демографов Виктор Мокану, представляя результаты проведенного исследования.

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Согласно данным опроса, меньше половины опрошенных (48,7%) выразили полную уверенность в том, что придут на парламентские выборы, если они состоятся в ближайшее воскресенье. Треть респондентов (33,2%), возможно, придет, 8,8% - скорее всего не придут, еще 7,8% совершенно точно не будут принимать участие в выборах, а 1,5% - не определились.

"Мы отметили и в фокус-группах, и при опросе экспертов, что население устало от такого количества выборов. Мы заметили электоральный абсентеизм, то есть намерение участвовать в выборах сократилось по сравнению с цифрами прошлых опросов", - подчеркнул Мокану.

Такую тенденцию доказывает и то, что в случае проведения парламентских выборов в ближайшее воскресенье 21,3% опрошенных не знали бы, за кого голосовать, а 7,6% просто не пришли бы на выборы.

"Около трети населения разочаровались в таком количестве выборов и в том, что политики не могут договориться, поэтому не определились с выбором", - пояснил Мокану. 

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А из числа определившихся на предстоящих выборах 38,4% поддержали бы Партию социалистов, 23,8% проголосовали бы за Демпартию, 23,5% поддержали бы электоральный блок ACUM, а 5,8% - Партию "Шора".

Более того, лишь 15,4% респондентов видят выходом из политического кризиса проведение досрочных выборов, а примерно одинаковое количество опрошенных считают, что должна быть создана коалиция. За сотрудничество социалистов с демократами выступают 28,6% опрошенных, а за альянс ПСРМ и ACUM – 27%.

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Исследование проводилось с 1 по 10 мая. В опросе приняли участие 1189 респондентов из 89 населенных пунктов Молдовы. Погрешность составляет около 3%.

Топтание на месте

Выборы в парламент Молдовы прошли 24 февраля. По их итогам в высший законодательный орган страны прошли четыре политические силы - Партия социалистов (35 мандатов), Демократическая партия (30 мандатов), правый блок ACUM (26 мандатов), партия "Шор" (7 мандатов), а также три независимых кандидата.

"Количество принявших участие в этих выборах было самым низким в истории проведения парламентских выборов, начиная с 1990 года. Этот факт беспокоит. Но еще более угрожающим является то, что молодежи в Молдове остается все меньше. Сейчас молодых людей - около 18%", - заявил в понедельник директор Кишиневского филиала Международного института мониторинга развития демократии межпарламентской ассамблеи стран-участниц СНГ Евгений Штирбу. 

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Он обратил внимание и на то, как стремительно в республике сокращается число молодых людей.

"Если анализировать количество голосующей в выборах молодежи в Англии, Франции, США, то в этих странах оно также сокращается, но не так стремительно, как у нас. Молодежь уезжает из страны. Из 25% остались только 18%. Сейчас на каждого работающего есть по два пенсионера", - добавил Штирбу.

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Ни одной из прошедших в парламент партий не хватило голосов, чтобы самостоятельно сформировать большинство для создания правительства, а их переговоры друг с другом не принесли результатов. Более того, до сих пор не избраны руководящие органы парламента страны.

Поможет ли Конституционный суд

В конце апреля президент Молдовы Игорь Додон обратился в Конституционный суд (КС) с просьбой растолковать, может ли он в качестве главы государства предложить кандидатуру на пост премьер-министра, учитывая, что депутаты до сих пор не избрали руководство парламента. 

Тогда же советник главы государства по юридическим вопросам Максим Лебединский обратил внимание, что "за годы независимости не было подобного политического кризиса, когда невозможно было избрать даже председателя парламента". 

Здание парламента Молдовы
© Sputnik / Miroslav Rotari
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В соответствии со статьей 85 Конституции Молдовы, если не удалось выбрать кандидатуру на пост премьер-министра за три месяца, то президент республики вправе распустить парламент. Это же положение основного закона страны предусматривает, что у депутатов есть как минимум две попытки предложить кандидатуру на пост премьера.

Как пояснил Лебединский, если ответ суда окажется положительным, то президент начнет консультации с парламентскими фракциями, после чего будет выдвинута кандидатура премьера.

На данный момент дата заседания Конституционного суда еще не определена.

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Тема:
Парламентские выборы 2019: результаты (235)

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Теги:
Парламент, результаты, Выборы
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