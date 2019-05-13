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Малина

Ягодная феерия: в Приднестровье впервые организуют Ягодный фестиваль

© Sputnik / Владимир Горовых
Общество
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Ягоды станут главным героем предстоящего фестиваля, однако и другие продукты питания найдут свое место на нем.

ТИРАСПОЛЬ, 13 мая - Sputnik, Ирина Ляхова. В Приднестровье впервые проведут Ягодный фестиваль. Пройдет он 1 июня - в Парке Победы в Тирасполе.

"На фестивале будут представлены сотни наименований приднестровских товаров. В первую очередь, ягоды, ягоды и еще раз ягоды, а также мед и различные продукты питания", - рассказали в пресс–службе Торгово-промышленной палаты Приднестровья.

© Sputnik / Maksim Blinov
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Каждый сможет приобрести, попробовать и сравнить различные сорта ароматных летних ягод, а также полакомиться всевозможными джемами, вареньями, соками, наливками и оригинальными десертами.

Фестиваль будет проходить в сочетании с празднованием Дня защиты детей. На нем намечаются розыгрыши многочисленных призов, концертная и развлекательная программа, в рамках которой планируется также битва на водяных пистолетах. Будет организована и специальная тематическая фотозона, фотографии на ее фоне будут участвовать в розыгрыше призов. Кульминацией праздника станет костюмированное шествие для детей и салют из воздушных шаров.

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Теги:
ягоды, фестиваль, фестиваль, Приднестровье
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