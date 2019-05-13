В Приднестровье намерены снизить цены на аттракционы для детворы

Власти задумались об обеспечении более широкого доступа ребят к развлечениям – механическим и электрическим машинкам, велосипедным картам, батутам.

ТИРАСПОЛЬ, 13 мая - Sputnik, Ирина Ляхова. В Приднестровье к Международному дню защиты детей готовят приятный сюрприз. К 1 июня власти собираются установить в разных городах региона еще больше аттракционов и снизить на них цены.

"До 17-го числа следует окончательно определиться с заявками, спецификациями аттракционов, поставщиком, и две недели, с 20-го по 31-е число, запланировать на закупку и установку всего, чтобы с 1 июня идея заработала", – сказал на совещании глава исполнительной власти Александр Мартынов.

Он особенно подчеркнул, что основополагающее условие заключается в установлении приемлемой цены (примерно на 30-50% ниже рыночной) за возможность прокатиться на детском авто и попрыгать на батуте.

© Sputnik / Евгений Панасенко, Яна Захарова Открыты новые детские площадки в Оргееве

"В чем опасность момента: такие вещи порождают социальную напряженность, потому что зачастую родителям объяснить своим детям, почему тот мальчик или та девочка могут покататься на электрической машинке, а они не могут, очень тяжело, да и неправильно", – заявил Мартынов.

Глава минэкономразвития Сергей Оболоник отметил, что примерный расклад необходимых закупок получается следующим: на все муниципалитеты требуется приобрести 67 механических, 60 электрических средств передвижения и 23 батута. Места их размещения будут находиться в парках, скверах, игровых зонах и на центральных площадях – там, где зачастую отдыхают взрослые с детьми.

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