Парки Кишинева: жителей столицы ждут значительные изменения

Столичные власти обсудили состояние городских зеленых зон и рассказали, какие нововведения ждут горожан на этих территориях, в частности, это касается владельцев собак.

КИШИНЕВ, 13 мая – Sputnik. По пять миллионов леев (порядка 280 тысяч долларов по текущему курсу Нацбанка Молдовы) получили в этом году претуры столичных секторов Кишинева на благоустройство парков и скверов.

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Об этом заявил и.о. примара (мэра) Руслан Кодряну на заседании муниципальных служб в понедельник.

По его словам, приоритет столичных властей - создать как можно больше зон отдыха и развлечений.

"До завершения сезона необходимо закончить все работы", - сказал и.о. примара.

Масштабный проект на "Комсомольском озере"

Парк "Валя Морилор" заложен в 50-х годах прошлого века, одновременно со строительством озера, которое тогда назвали "Комсомольским". Тогда к озеру можно было попасть через центральный вход со стороны улицы Сергея Лазо, спустившись по каскадной лестнице. А ближе к 70-м годам в парке появилась гранитная лестница у нового входа со стороны улицы Матеевича, то есть прямо напротив главного корпуса Молдавского государственного университета. Гранитная лестница насчитывает 218 ступеней, что больше, чем на знаменитой Потемкинской лестнице в Одессе (где их 200, а 8 нижних позже вовсе были засыпаны).

© Sputnik / Шапиро Кишинев,"Валя Морилор" — Долина мельниц

В 2018 году самую большую лестницу Кишинева начали ремонтировать.

"Работы выполнены на 85%... Осталось отремонтировать еще 33 ступени лестницы", - заявил претор сектора Центр Павел Русу.

Сдать объект планируется в конце июля этого года. Сейчас специализированные службы занимаются освещением и благоустройством территории.

По словам претора, возле лестницы также обустроят сквер в честь сотрудников МВД, погибших при исполнении служебных обязанностей.

© Sputnik / Yana Zaharova Озеро "Валя Морилор"

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Жемчужиной этого микрорайона считается парк "Долина роз". Эта зона отдыха была заложена еще в 1968 году на территории около 145 гектаров, где находился естественный лесной массив и существовала целая плантация роз. Именно благодаря этому парк и получил такое название. Однако за последние годы от было богатства и цветочной роскоши осталось совсем немного – клумбы заросли травой, роз осталось немного, фонарей мало, дорожки парка разбиты... Однако, не так давно в парке начались работы по благоустройству, в частности, по освещению территорию.

И.о. примара сообщил, что они уже близятся к концу. "Осталось буквально немного для завершения работ на аллеях, футбольном стадионе и скейт-площадке", - сказал Коряну.

По его словам, специализированные службы начали засаживать клумбы.

"За выходные поступило очень много жалоб по поводу машинок для детей, которые рассекают по аллеям парка... Люди жалуются, что не хватает места и есть риски оказаться сбитыми машинкой или пони. Ни экономическим агентам, ни посетителям парка не удобно – им не хватает места. Разберитесь", - сказал Кодряну, обратившись к руководству микрорайона.

И.о. примара также обратил внимание на нерегламентированную парковку автомобилей на всех входах в парк. "Там тяжело проходить... Не хочу слышать, что это не ваша обязанность. Найдите решение и давайте работать, как команда. Претор не должен оставаться в стороне, а помогать", - добавил он.

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Нововведения для собачников

Глава столичной администрации обратился к подчиненным с требованием установить в парках специальные мусорные контейнеры, которыми могут воспользоваться владельцы собак.

"В парке "Долина роз" и других парках столицы очень много людей, которые прогуливаются со своими домашними питомцами. Прошу установить в парках специальные мусорные контейнеры для этих целей. Думайте, как решить ситуацию", - сказал Кодряну.

Реализацию проекта и.о. примара поручил главному управлению жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства, а также Ассоциации "Зеленого хозяйства".

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Аккуратные скверы на Чеканах

Претор столичного сектора Чеканы Синилга Школьник рассказала, что по итогам опроса жителей этого микрорайона планируется благоустроить два сквера – на улице М. Дрэган (Panorama) и на бульваре Мирча чел Бэтрын, 29/3.

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По ее словам, компании, которые займутся работами по благоустройству этих двух объектов, определят в ближайшее время.

Она пояснила, что проект зоны отдыха на бульваре Мирча чел Бэтрын оценивается в миллион 750 тысяч леев. Планируется оборудовать сквер двумя беседками для отдыха, новыми скамейками, урнами, фонарями, а также засадить деревьями и кустарниками.

Что касается площадки на улице М. Драган, как отметила претор столичного сектора Чеканы, то этот проект оценивается примерно в 2,5 миллиона леев. Там также хотят заменить скамейки, фонари, урны, посадить новые деревья и кустарники, а также отремонтировать дорожки аллеи.

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Сквер "Мезон"

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Претор столичного сектора Рышкановка Николае Балаур рассказал о планах по благоустройству сквера "Мезон" на Московском проспекте. По его словам, общая площадь парка составляет порядка 17 тысяч квадратных метров, а зелеными насаждениями засажено примерно 12 тысяч квадратных метров. Как отметил чиновников, заасфальтировать планируется 3,7 тысячи квадратных метров. В проекте - установка новых скамеек, урн и фонарей.

Чиновник отметил, что на выполнение работ потребуется примерно два месяца. Компанию-подрядчика пока еще не определили. По его словам, оставшиеся деньги планируется направить на проект по благоустройству парка на улице Браниште.

Масштабный проект на Буюканах

Претор столичного района Буюкань Валерий Немеренко рассказал, что благоустройство парк "Алунел" обойдется согласно проекту в девять миллионов леев. Поэтому работы в нем будут проводиться поэтапно. Сейчас претура ищет компанию-подрядчика, которая возьмет на себя работы по осуществлению проекта.

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"На данный момент в парке проведена уборка территории в четыре гектара. Вывезено 32 грузовика с мусором. Составлен акт о состоянии деревьев, который передан в инспекцию по защите окружающей среды, для получения авторизации на вырубку 75 единиц. Также разработан и завизирован дендрологический проект", - сказал Немеренко.

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По его словам, управление общественного транспорта и муниципальное предприятие Lumteh разработали проект по модернизации сетей электрокоммуникации и ночному освещению. Также в парке появится общественный туалет.

Что касается сквера на улице Букурия, как пояснил чиновник, то оттуда уже вывезен мусор, подрезаны деревья и кустарники. Предстоит эвакуировать пустующий павильон, убрать два рекламных панно.

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В сквере на улице Пеливан также проводятся работы по благоустройству. Проводятся работы по освещению. "Отреставрирован памятник... Осталось отремонтировать тротуар и засадить цветы. Сроки выполнения – к 1 июня", - заключил Немеренко.

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