Космические цены: один из четырех граждан Молдовы живет за чертой бедности

Цены практически на все продукты, входящие в потребительскую корзину, довольно серьезно выросли всего за месяц.

КИШИНЕВ, 13 мая – Sputnik. Больше всего за прошедший месяц в Молдове подорожали свежие овощи, свидетельствуют опубликованные в понедельник данные Национального бюро статистики (НБС).

Витамины не все могут себе позволить

Причем, платить больше гражданам пришлось практически за все виды овощей – картофель подорожал на 18,3%, свекла – на 21%, капуста – на 15,3%, томаты – на 15,2%, репчатый лук – на 13,9%, морковь – на 8,9%, сладкий перец – на 8,8%, чеснок – на 7% и огурцы на 4,9%. Более того, в среднем на 2,2% выросли в цене свежие фрукты, мясо и рыба – на 1,1%, крупы – на 0,9%.

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Такой рост цен сильно ударил по населению, с учетом того, что большую часть своих доходов, согласно данным того же НБС, жители Молдовы тратят на еду и коммунальные платежи. Так, в общем объеме затрат 43,8% приходятся на продовольствие. К слову, эта статья традиционно возглавляет своеобразный рейтинг расходов граждан страны. Внушительную часть своих средств жители республики отводят и на обслуживание жилья - 18,2%. На третьем месте - покупка одежды и обуви (10,7%). Топ-5 расходов замыкают затраты на здоровье и связь — 5,1% и 4,6%, соответственно.

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К слову, ежемесячные расходы граждан Молдовы превышают доходы — общеизвестный факт, которым уже никого, пожалуй, и не удивишь. Средний доход одного жителя республики по итогам 2018 года составил 2 383,1 лея. Расходы — 2 407,9 лея. Основной источник доходов населения, согласно статистике, - заработная плата и соцвыплаты. Карман среднестатистического жителя страны также пополняется за счет индивидуальной деятельности и денежных переводов.

При этом довольно внушительная часть граждан страны продолжает находиться за чертой бедности.

"Более четверти населения отмечает, что их доходов не хватает даже на необходимый минимум, а четверо из десяти утверждают, что денег хватает лишь на минимум необходимого. То есть две трети населения Молдовы бедные и очень бедные", - заявил в понедельник руководитель Ассоциации социологов и демографов Виктор Мокану, представляя исследование Vox populi.

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Что интересно, такими же были цифры и прошлого исследования, представленного в начале 2019 года. То есть две трети граждан страны, несмотря на индексацию пенсий и рост минимальной зарплаты в экономике, так и остались бедными.

"В Молдове практически отсутствует средний класс. А в таких условиях мы не можем говорить о стабильности общества", - добавил Мокану.

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Денег минимум, а расходов много

Национальное бюро статистики не публикует данные о наборе продовольственной корзины. При этом есть постановление правительства, правда, еще от 1993 года, которое определяет основные расходы минимального потребительского бюджета. В этом нормативном акте сказано, что затраты населения делятся на девять категорий:

Питание (хлеб и хлебопродукты, мясо и мясопродукты, молоко и молочные продукты, масло сливочное, рыба и рыбопродукты, картофель, овощи и бахчевые, фрукты и ягоды, масло растительное, сахар и кондитерские изделия, яйца, прочие продукты).

Одежда, белье, обувь.

Лекарства, предметы санитарии, гигиены и оптики.

Мебель, предметы культурно-бытового и хозяйственного назначения.

Жилище и коммунальные услуги, топливо.

Культурно-просветительные мероприятия и отдых.

Бытовые услуги, транспорт, связь.

Услуги детских дошкольных учреждений.

Прочие расходы (сборы, платежи и непредвиденные затраты).

Очевидно, что доходов среднестатистическому жителю страны не хватит на то, чтобы покрыть все обозначенные расходы. Тем более, что за месяц выросли цены и на ряд услуг – авиабилеты (9,5%), туристические услуги (2,7%), на аренду жилья (на 1,6%), а также плата за детсады и ясли (на 1,2%).

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