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Молодожены позируют свадебному фотографу

Свадебным кортежам приходит конец — введены новые штрафы

© AP Photo / Frank Augstein
Общество
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Передвижение несанкционированной колонны автомобилей может дорого обойтись молодоженам.

КИШИНЕВ, 13 мая — Sputnik. Мчаться в составе автоколонны украшенных лентами автомобилей посреди плотного транспортного потока и громко гудеть, призывая прохожих обратить внимание на молодоженов — этот обычай популярен в Молдове. Обойтись без него, на взгляд многих жителей нашей страны, все равно что устраивать свадьбу без невесты.

Однако дорожно-транспортным свадебным традициям, похоже, приходит конец. В Кодекс о правонарушениях внесены новые пункты и - новые виды штрафов.

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Так, например, участие водителей транспортных средств в несанкционированном групповом движении, за исключением официально согласованных колонн, создающем препятствия для дорожного движения, наказывается штрафом в размере от 45 до 60 условных единиц или от 2200 леев до 3000 леев с применением 3 штрафных очков.

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© Facebook / Direcţia de Poliţie a mun.Chişinău
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В свою очередь, участие в несанкционированном проведении конкурсов, тренировок, соревнований на транспортных средствах или на животных на дорогах общего пользования будет наказываться штрафом в размере от 60 до 90 условных единиц или от 3 000 до 4,5 тыс. леев с применением 5 штрафных очков в отношении лиц, имеющих водительские права.

В случае подобного нарушения, которое привело к ДТП, штраф составит от 60 до 90 условных единиц или от 3000 до 4500 леев с лишением или без лишения права на вождение на срок от 6 месяцев до одного года.

Кроме того, на организаторов перечисленных нарушений накладывается штраф в размере от 75 до 90 условных единиц или от 3750 до 4500 леев с лишением права на вождение на срок до одного года лиц.

Ведите себя на дороге смирно, и санкции могут вас миновать

Глава юридической службы Национального инспектората патрулирования (НИП) Вячеслав Сырбу уточнил, что группа автомобилей включает в себя два и более автомобилей.

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Вячеслав Сырбу также отметил, что, если автомобильные колонны организуются в рамках определенных политических или социально-экономических мероприятий, за исключением официальных, ответственные органы и полиция должны быть уведомлены об обеспечении общественного порядка во время движения группы транспортных средств по дорогам общего пользования.

По словам главы юридической службы Национального инспектората патрулирования, нововведения касаются только тех автоколонн, которые несут угрозу безопасности дорожного движения, вне зависимости от характера мероприятия, в котором эти машины участвуют.

"Не попадают под санкции группы автомобилей, которые не демонстрируют агрессивное поведение на дорогах. Под понятием "группы автомобилей" подразумеваются два и более автомобиля, - заявил Сырбу для Sputnik.

По словам представителя закона, все планируемые мероприятия политического и социально-экономического характера должны быть заранее согласованы с органами власти, чтобы полиция смогла обеспечить общественный порядок на дорогах.

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Теги:
дорожное движение
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