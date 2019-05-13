21:15 13 Мая 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR20.06
  • USD17.90
  • RUB0.27
  • RON4.21
  • UAH0.68
Поиск
Дорожная разметка

В Кишиневе может появиться то, чего так долго ждали горожане

© Sputnik / Максим Блинов
Общество
Получить короткую ссылку
23010

Сюрпризы от властей возможны уже на этой неделе: водители и пешеходы дождались реакции со стороны ответственных служб.

КИШИНЕВ, 13 мая – Sputnik. С этой недели на улицах Кишинева могут начаться работы по нанесению дорожной разметки. Эту новость столичные водители ждали давно.

город тонет в грязи
© Sputnik / Miroslav Rotari
На дорогах Кишинева можно высаживать картошку - 100 строк о наболевшем

Отсутствие разметки не только затрудняет и без того сложное движение в столице, но еще и провоцирует аварийные ситуации. Работы по нанесению разметки будут длиться два месяца.

Первую партию краски доставят в Кишинев, скорее всего, к вечеру понедельника, отметил глава муниципального предприятия Exdrupo Марчел Застынчану. По его словам, как только груз прибудет в столицу, ответственные структуры приступят к работе.

Первыми "под покраску" попадут пешеходные переходы – "зебры" будут бело-красного цвета.

Будьте осторожны: эксперты назвали самую опасную улицу в Кишиневе>>>

В муниципалитете обещают, что обновленный вид приобретут все разметки как на главных, так и второстепенных улицах столицы.

За качество придется ответить

Срок годности акриловой краски, используемой для нанесения дорожной маркировки в Кишиневе, составляет лишь шесть месяцев. Застынчану отметил, что из каждой партии отберут образцы краски, которые отправят на лабораторную экспертизу.

Дорожная разметка
© Sputnik / Денис Гришкин
Дорожная разметка

Руководство Exdrupo будет нести ответственность за качество материала, который предстоит использовать в этих целях, об этом предупредил чиновников исполняющий обязанности примара (мэра) столицы Руслан Кодряну.

"Больше не покупайте лак для ногтей для нанесения разметки. Проводите лабораторные тесты, чтобы краска не была с истекшим сроком годности или та, что хранилась в неадекватных условиях, и не смывалась во время первого дождя. За качество используемой краски ответите должностями", - заявил ранее Кодряну.

Белый, красный, желтый

Новинкой нынешнего автомобильного сезона станет разноцветная разметка. В примэрии Кишинева сообщают, что предприятие Exdrupo закупило краску трех цветов: белого, красного и желтого.

Пробка
© Sputnik / Iulia Lipovaia
Водителей Кишинева удивит необычная разметка: о чем идет речь

Белая разметка будет использоваться, как и прежде - для разделения движения по полосам, обозначения стоп-линии и т.д.

Желтой разметкой, как это принято за границей, обозначат остановки общественного транспорта.

Красная разметка появится на самых загруженных перекрестках Кишинева.

В общей сложности примэрия Кишинева закупит 70 тонн белой краски, три тонны красной и столько же желтой. На эти цели выделено 2,15 миллиона леев.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео  Cлушать радио Перейти к другим новостям 

Узнать,что мы сообщаем в OK

По теме

Эх, дороги: рейтинг стран по качеству трасс
Правила пользованияКомментарии


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости



Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

Почему Игбо-Ора стал столицей близнецов
Родная мать не отличит: где находится всемирная столица близнецов - фото
Как сбылась мечта ребенка, который пережил теракт в Ираке
Мечта сбылась: паренек, который пережил теракт в Ираке, приехал в Москву
Sputnik Pro
Мастер-класс SputnikPro: "Ключевые тренды в современных медиа"

Соцсети

sputnikmoldovaru
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться