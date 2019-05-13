Запретная клубничка: власти Молдовы обращают внимание на возможные риски

КИШИНЕВ, 13 мая – Sputnik. Первая, ранняя и дорогая: на кишиневских рынках и в магазинах стартовали продажи клубники отечественного производства. Несмотря на довольно высокие цены, торговля идет довольно бойко, - истосковались горожане по ягодке.

© Sputnik / Miroslav Rotari Молдавская клубника на пути от поля к потребителю 11

Однако не все потребители довольны приобретенным товаром. В частности, одна из жительниц Кишинева опубликовала на своей странице в Facebook пост, в котором обращает внимание не только на дороговизну купленной ею отечественной клубники, но и на другие выявленные проблемы. Женщина сообщила, что пришла в ужас, проверив специальным аппаратом уровень нитратов, содержащихся в отечественной ягодах. По ее словам, выяснилось, что доза "химдобавки" в два раза превышает допустимую норму.

Национальное агентство по продовольственной безопасности поспешило прокомментировать появившуюся в Сети информацию, отметив, что следит за содержанием остатков пестицидов и нитратов в продуктах питания растительного происхождения, включая клубнику. В рамках мониторинговой программы в этом году планируется отобрать 400 образцов для проверки на содержание остатков пестицидов и 272 – остатков нитратов,с сообщили в ведомстве.

"Агентство рекомендует покупать продукты исключительно в авторизированных / зарегистрированных торговых точках, то есть там, где товары сопровождаются сертификатом безопасности или бюллетенем о тестировании, проведенном аккредитованной лабораторией", - отметили в структуре.

Там уточнили, что ответственность за безвредность агропродовольственной продукции лежит на производителях.

"Исследования по определению содержания нитратов проводятся только в аккредитованных лабораториях, а портативные нитратотесты не могут быть метрологически проверены. Результаты, полученные нитратотестами в отношении содержания нитратов, не считаются достоверными, и максимальные пределы, используемые этими устройствами, не совпадают с национальным законодательством", - добавили в ведомстве.

Первая молдавская клубника продается в магазинах и рынках столицы по 80-100 леев за килограмм. Когда же сезон будет в разгаре, ягода станет обходиться дешевле.

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