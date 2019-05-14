Кишиневцев пока не пускают к "Комсомольскому озеру" - когда откроют вход

Реконструкция главной лестницы, ведущей к излюбленному месту отдыха кишиневцев, парку Valea morilor, продолжается уже больше года, и работы пока не завершены.

КИШИНЕВ, 14 мая - Sputnik, Нику Гончар. Каждый, кто родился или долго прожил в Кишиневе, наверняка, хоть раз считал ступени большой гранитной лестницы, которая десятилетиями верой и правдой служила жителям и гостям молдавской столицы. Особенно эта забава, в свое время, радовала детей.

Большая гранитная лестница была открыта на "Комсомольском озере" (Valea morilor) в начале 70-х годов прошлого столетия. До этого главным входом в парк оставались центральные полукруглые ворота, через которые каждый желающий мог пройти под прохладную сень деревьев, спустившись по каскадной лестнице, только недавно приведенной в надлежащий вид после десятилетий забытья.

© Sputnik / Наталья Селиверстова В Кишиневе в парке Валя Морилор состоялся благотворительный марафон

Многие ныне пожилые кишиневцы любили отдыхать на скамейках, которые тогда были установлены в уступах этой лестницы, а взятая с собой бутылка холодной газировки или пива, порция мороженного придавали ленному отдыху особое удовольствие.

Однако время сделало свое дело и не пощадило даже гранит, из которого были аккуратно сложены ступени самой знаменитой кишиневской лестницы - они просели и обвалились, а лавочки постепенно истлели и исчезли. От былого комфорта остались лишь воспоминания, и так продолжалось не один год подряд.

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Однако в марте 2018 года началась реконструкция знаменитой лестницы, которая длится по сей день, а центральный вход в излюбленный парк по-прежнему остается закрытым. Ремонтные работы растянулись на 14 месяцев, но вскоре, похоже, подойдут к концу.

По словам претора сектора Центр Павла Русу, реконструкция гранитной лестницы в кишиневском парке "Валя Морилор" завершена на 85%. В настоящее время ведутся работы по освещению и озеленению близлежащей территории. Но открытие главного входа в парк состоится сравнительно нескоро - реконструкцию лестницы планируют завершить в июле этого года.

Гранитная лестница насчитывает 218 ступеней, что больше, чем на знаменитой Потемкинской лестнице в Одессе (где ступеней 200, а 8 нижних ступеней позже вовсе были засыпаны). Похоже, скоро кишиневцы вновь смогут ходить с семьями по излюбленным годами ступенькам, а дети соревноваться в умении перепрыгивать через один их пролет. Вопрос лишь в том, сколько продержится отреставрированный кишиневский "гигант", но его надо адресовать столичным властям и фирме-подрядчику.

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