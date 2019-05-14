Четвероклассники в Молдове начинают сдавать экзамены

Свои знания в ходе устного экзамена по румынскому языку и литературе 14 мая проверят четвероклассники.

КИШИНЕВ, 14 мая – Sputnik. Во вторник в Молдове начинается экзаменационная пора. Первыми пройдут тестирование четвероклассникам.

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Кому и когда сдавать экзамены

Учащиеся начальной школы во вторник, 14 мая, проверят свои знания по румынскому языку и литературе. Это устный экзамен. А 16 мая четвероклассники напишут тестирование по математике.

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Третий экзамен будет по языку обучения – 21 мая, а четвертый, на знание родного языка и литературы, сдавать придется не всем. Речь идет о тестировании в украинских, болгарских и гагаузских школах (23 мая).

С начала июня экзамены пройдут у выпускников гимназий и лицеев. Девятиклассники первым напишут тестирование по румынскому языку и литературе (3 июня), 6 июня у них будет экзамен по математике, 10 июня – по языку обучения, а 13 июня – по истории румын и всемирной истории.

Экзамены на степень бакалавра начнутся 4 июня, когда лицеисты напишут тест по румынскому языку и литературе. 7 июня им предстоит сдать экзамен по языку обучения, на 11 июня запланировано тестирование по иностранному языку, 14 июня выпускники будут сдавать профильный предмет - математику, историю румын и всемирную историю, искусство или спортивные дисциплины. Следующим, 18 июня, станет экзамен по выбору - география, физика, химия, биология, математика, история румын и всемирная история или информатика. Завершится тестирование экзаменом по украинскому, болгарскому или гагаузскому языку.

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По решению министерства образования, культуры и исследований, все тестирования будут начинаться в 9 утра.

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Где сдадут БАК

Экзамен на степень бакалавра в этом году выпускники лицеев будут сдавать в 92 центрах. Их список был утвержден Национальной экзаменационной комиссией.

В районах откроют 62 центра, а в Кишиневе - 30. Все центры в столице будут расположены в теоретических лицеях.

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Национальная экзаменационная комиссия также приняла решение о создании двух республиканских центров по проверке работ на степень бакалавра. Они будут оснащены камерами видеонаблюдения во всех кабинетах, а также в коридорах учреждения.

По данным Минобразования, заявления на сдачу экзаменов на степень бакалавра (сессии - 2019) подали 17 тысяч 442 кандидата, из которых 2 тысячи 405 – задолжники, не сдавшие экзамены в рамках предыдущих сессий.

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