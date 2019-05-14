Водителям на заметку: где во вторник установлены радары

КИШИНЕВ, 14 мая - Sputnik. На девяти трассах Молдовы во вторник дежурят экипажи патрульных, которые замеряют скорость движения автомобилей.
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Согласно данным службы InfoTrafic, радары 14 мая установлены на трассах:
- R 1: Кишинев - Унгены, 40 – 70 км;
- R 2: Кишинев - Бендеры, 22 – 36 км;
- R 3: Кишинев - Хынчешты - Чимишлия, 44 – 65 км;
- R 6: Кишинев - Оргеев, 23 – 88 км;
- R 20: Оргеев - Резина, 21 – 48 км;
- R 25: Буковэц - Ниспорены, 17 – 43 км;
- R 30: Новые Анены - Каушаны - Штефан-Водэ, 55 – 101 км;
- R 34: Хынчешты - Леова - Кагул, 25 – 65 км;
- G 91: Унгены – Бэрбоены – Немцены – М 1, 0-24 км.
Согласно данным полиции, превышение скорости - одно из самых частых нарушений водителей на дороге. Именно по этой причине происходит и большинство ДТП.
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