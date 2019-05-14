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Судебный молоток. Архивное фото

Пьяный местный советник, насмерть сбивший ребенка, все же сядет в тюрьму

CC0 / Pixabay / Activedia
Общество
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Первоначально советник получил лишь условный срок, но ВСП приговор ужесточила, поэтому мужчина сядет в тюрьму.

КИШИНЕВ, 14 мая – Sputnik. Высшая судебная палата (ВСП) ужесточила приговор для местного советника села Коржеуць Бричанского района, который, будучи в состоянии алкогольного опьянения за рулем автомобиля, насмерть сбил семилетнего ребенка на дороге, а затем скрылся с места преступления. Об этом сообщили во вторник в Генеральной прокуратуре страны. 

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Трагедия произошла 25 февраля 2018 года на центральной улице села Коржеуць. По информации следствия, нарушитель сбил семилетнего ребенка, переходившего дорогу с матерью. Ребенок скончался на месте, а водитель продолжил движение, отправившись домой. Затем советник благополучно припарковал авто и лег спать.

Пьянство за рулем
CC0 / Pixabay / Pexels
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Вскоре мужчину задержали. При проверке выяснилось, что содержание алкоголя в выдыхаемом воздухе составило 0,86 промилле – что свидетельствует о состоянии сильного алкогольного опьянения.

До вынесения вердикта обвиняемый находился под предварительным арестом, однако суд Единец приговорил того к трем годам и двум месяцам лишения свободы условно. Сразу после этого советника освободили.

Прокуроры приговор обжаловали, а Высшая судебная палата постановила, что мужчина должен отбывать этот срок в тюрьме.

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Теги:
советник, Тюрьма
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