Днестр может обмелеть, предупреждают экологи

КИШИНЕВ, 14 мая - Sputnik. Даже если соседняя страна ратифицирует соглашение, предусматривающее совместное с Молдовой использование вод Днестра, проблема реки останется нерешенной.
Такого мнения придерживает эколог Анатолий Прохницкий, который заявил, что немалый ущерб водным артериям республики наносит сельскохозяйственная деятельность.
Дело в том, что молдавские фермеры все больше стремятся использовать для орошения земель грунтовые воды, но при этом не используют возможности для забора и сохранения воды, а государство не предпринимает никаких мер по защите водохранилищ и прудов для сбора воды.
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"Помните, было время, когда вода доставлялась гражданам по часам. Это причиняло огромные неудобства. Если Днестр пострадает, мы рискуем снова заполучить такую ситуацию. Тогда мы могли бы обсудить использование подземных вод, но воды ограниченное количество. Река Днестр, как и многие другие реки в стране, должна быть под защитой государства. Я сожалею, что молдавская сторона недостаточно активна в переговорах с Украиной, не отстаивает наши интересы", - сказал гражданский активист, которого цитирует Sputnik.md.
Эколог также предупреждает, что если строительство этих гидроэлектростанций начнется, пострадают около 5 миллионов человек, которые зависят от экосистемы реки Днестр.
"Представьте, что, если эта река умрет, здесь будет степь, как в Буджаке, исчезнут многие виды растений и птиц, нам не хватит питьевой воды, не говоря уже о том, как пострадает сельское хозяйство", - сказал Прохницкий.
Эколог также отметил, что в истории известно множество примеров, когда между государствами вспыхивали конфликты из-за использования воды, и Республика Молдова может попасть в аналогичную ситуацию с Украиной.
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