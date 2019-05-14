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Бендерская крепость. Памятник архитектуры XVI века. Расположена на правом берегу реки Днестра.

Днестр может обмелеть, предупреждают экологи

© Sputnik / Б. Круцко
Общество
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Тема:
Днестр: экология, проблемы и пути решения (33)
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Республика Молдова может понести колоссальный ущерб, если Украина реализует свою программу, предусматривающую строительство к 2026 году шести гидроэлектростанций на Днестре. Такое мнение высказал гость радиостудии Sputnik Молдова, эколог Анатолий Прохницкий.

КИШИНЕВ, 14 мая - Sputnik. Даже если соседняя страна ратифицирует соглашение, предусматривающее совместное с Молдовой использование вод Днестра, проблема реки останется нерешенной.

Днестр
© Sputnik / Miroslav Rotari
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Такого мнения придерживает эколог Анатолий Прохницкий, который заявил, что немалый ущерб водным артериям республики наносит сельскохозяйственная деятельность.

Дело в том, что молдавские фермеры все больше стремятся использовать для орошения земель грунтовые воды, но при этом не используют возможности для забора и сохранения воды, а государство не предпринимает никаких мер по защите водохранилищ и прудов для сбора воды.

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"Помните, было время, когда вода доставлялась гражданам по часам. Это причиняло огромные неудобства. Если Днестр пострадает, мы рискуем снова заполучить такую ​​ситуацию. Тогда мы могли бы обсудить использование подземных вод, но воды ограниченное количество. Река Днестр, как и многие другие реки в стране, должна быть под защитой государства. Я сожалею, что молдавская сторона недостаточно активна в переговорах с Украиной, не отстаивает наши интересы", - сказал гражданский активист, которого цитирует Sputnik.md.

Эколог также предупреждает, что если строительство этих гидроэлектростанций начнется, пострадают около 5 миллионов человек, которые зависят от экосистемы реки Днестр.

"Представьте, что, если эта река умрет, здесь будет степь, как в Буджаке, исчезнут многие виды растений и птиц, нам не хватит питьевой воды, не говоря уже о том, как пострадает сельское хозяйство", - сказал Прохницкий.

Эколог также отметил, что в истории известно множество примеров, когда между государствами вспыхивали конфликты из-за использования воды, и Республика Молдова может попасть в аналогичную ситуацию с Украиной.

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Тема:
Днестр: экология, проблемы и пути решения (33)

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Теги:
гидроэлектростанция, Украина, река Днестр, Днестр
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