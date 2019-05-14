В Гагаузии отмечают годовщину принятия основного закона автономии

Уложение Гагаузии было принято депутатами Народного собрания 21 год назад.

КИШИНЕВ, 14 мая — Sputnik. В Гагаузии отмечают годовщину принятия Уложения Гагаузии. С поздравительным обращением по этому случаю выступила башкан Гагаузии Ирина Влах.

В послании главы автономии отмечается, что депутаты первого созыва Народного собрания "заложили прочный фундамент, на котором все последующие годы строились правовые основы автономии".

Башкан отметила, что Уложение стало надежным гарантом защиты прав и свобод жителей Гагаузии и помогло сохранить мир гражданское согласие в стране.

Уложение Гагаузии было принято 21 год назад, 14 мая 1998 года депутатами Народного собрания. Этот документ является основным законом автономии и обладает исключительной юридической силой на всей территории Гагаузии.

Статус автономии закреплен законом Республики Молдова "Об особом правовом статусе Гагаузии (Гагауз Ери)".

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