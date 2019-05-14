Когда трудовые мигранты из Молдовы будут получать российскую пенсию

КИШИНЕВ, 14 мая – Sputnik. Тысячи трудовых мигрантов из Молдовы ежегодно уезжают трудиться в Российскую Федерацию. Проработав там немалое количество лет и подходя к преклонному возрасту, они задумываются о том, на что будут жить после окончания трудовой деятельности.
"Цель соглашения направлена на обеспечение правом получения пенсии граждан, которые занимаются трудовой деятельностью на территории обоих государств", - заявили в министерстве.
В ведомстве отметили, что "заключение данной договоренности окажет положительное влияние на благосостояние людей и будет мотивировать граждан Молдовы трудоустраиваться на законных условиях, а также создаст благоприятные условия для их возвращения в Молдову".
Госсекретарь Минсоцтруда Неля Русу поприветствовала российских экспертов. Чиновница подчеркнула важность двустороннего диалога в области пенсионного обеспечения с точки зрения того, что граждане Молдовы, которые занимаются трудовой деятельностью на территории РФ, имели бы законные права на получение пенсии и социальных пособий.
Молдавскую сторону на этой встрече представили эксперты министерства здравоохранения, труда и соцзащиты, МИДЕИ, бюро по реинтеграции, Национальной кассы по социальному страхованию и так далее.
Молдова подписала 13 двусторонних соглашений в области соцзащиты с Румынией, Португалией, Болгарией, Люксембургом, Австрией, Эстонией, Чехией, Польшей, Венгрией, Бельгией, Литвой, Германией и Турцией.
Эксперт: смогут ли мигранты, работающие в России, получать пенсию>>>
"Согласно данным консульства, порядка 500 тысяч граждан Молдовы находятся на территории Российской Федерации, из которых примерно 206 тысяч трудоустроены официально", - сообщили в министерстве.
Подобный диалог на таком уровне произошел впервые после того, как правительство и парламент республики рекомендовали молдавским госслужащим отказаться от поездок в Россию.
Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>
Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям
Узнать,что мы сообщаем в OK