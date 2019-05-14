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Когда трудовые мигранты из Молдовы будут получать российскую пенсию

© Sputnik / Yana Zaharova
Общество
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Чиновники приступили к консультациям по вопросу социальных гарантий, которые в конечном счете позволят гражданам Молдовы и России иметь законные права на получение пенсии и социальных пособий на территории обоих государств.

КИШИНЕВ, 14 мая – Sputnik. Тысячи трудовых мигрантов из Молдовы ежегодно уезжают трудиться в Российскую Федерацию. Проработав там немалое количество лет и подходя к преклонному возрасту, они задумываются о том, на что будут жить после окончания трудовой деятельности. 

Президент Молдовы Игорь Додон.
© Sputnik / Rodion Proca
Додон: молдавским гастарбайтерам могут зачислить в стаж работу в России
Вопрос о социальных гарантиях, которые бы предоставили нашим гастарбайтерам возможность получать российскую пенсию, неоднократно поднимался на самом высоком уровне, правда, очень давно... Затем эта тема в переговорном процессе между двумя странами забуксовала. Вернулся к нерешенному вопросу президент Молдовы Игорь Додон после своего избрания на пост главы республики. Долго ли молдавским гастарбайтерам ждать, когда они смогут получать российскую пенсию? Первые шаги в этом направлении уже делаются. Молдавско-российские консультации по вопросу заключения соглашения в области социального страхования между двумя странами состоялись во вторник в Кишиневе, сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения, труда и соцзащиты. 

"Цель соглашения направлена на обеспечение правом получения пенсии граждан, которые занимаются трудовой деятельностью на территории обоих государств", - заявили в министерстве.

В ведомстве отметили, что "заключение данной договоренности окажет положительное влияние на благосостояние людей и будет мотивировать граждан Молдовы трудоустраиваться на законных условиях, а также создаст благоприятные условия для их возвращения в Молдову".

Госсекретарь Минсоцтруда Неля Русу поприветствовала российских экспертов. Чиновница подчеркнула важность двустороннего диалога в области пенсионного обеспечения с точки зрения того, что граждане Молдовы, которые занимаются трудовой деятельностью на территории РФ, имели бы законные права на получение пенсии и социальных пособий.

Молдавскую сторону на этой встрече представили эксперты министерства здравоохранения, труда и соцзащиты, МИДЕИ, бюро по реинтеграции, Национальной кассы по социальному страхованию и так далее.

Молдова подписала 13 двусторонних соглашений в области соцзащиты с Румынией, Португалией, Болгарией, Люксембургом, Австрией, Эстонией, Чехией, Польшей, Венгрией, Бельгией, Литвой, Германией и Турцией.

Эксперт: смогут ли мигранты, работающие в России, получать пенсию>>>

"Согласно данным консульства, порядка 500 тысяч граждан Молдовы находятся на территории Российской Федерации, из которых примерно 206 тысяч трудоустроены официально", - сообщили в министерстве.

Подобный диалог на таком уровне произошел впервые после того, как правительство и парламент республики рекомендовали молдавским госслужащим отказаться от поездок в Россию.

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