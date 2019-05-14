Приднестровца привлекут к ответственности за убийство собаки

За совершенное преступление мужчина может лишиться свободы на несколько лет.

ТИРАСПОЛЬ, 14 мая – Sputnik, Ирина Ляхова. Житель поселка Солнечный Каменского района Иван Гросу, обвиняемый в жестоком обращении с собакой, повлекшей гибель животного, признал свою вину. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено на рассмотрение в Каменский районный суд.

"За совершенное преступление Ивану Гросу может быть назначено наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет", - сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

© Sputnik / Наталья Айриян За жестокое обращение с животными в Приднестровье отныне грозит срок

По данным предварительного следствия, 14 февраля 2019 года Гросу во дворе домовладения одного из жителей поселка Солнечный в отсутствие хозяев нанес их собаке несколько ударов по голове деревянным черенком от лопаты. При этом животное находилось на цепи и не могло скрыться.

К вечеру, когда вернулись хозяева, собака уже была мертва.

Как пояснил Гросу, собаку он избил из мести за то, что накануне она его укусила.

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