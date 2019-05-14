Город-побратим Арад построит в парковой зоне Кишинева Зеленый театр

Кроме того, будет обустроен и парк возле бывшего завода "Мезон".

КИШИНЕВ, 14 мая — Sputnik. В Кишиневе, в парковой зоне сектора Рышкановка, будет построен Зеленый театр. Средства на его постройку выделяет город-побратим Кишинева, румынский Арад.

© Sputnik / Miroslav Rotari Парки Кишинева: жителей столицы ждут значительные изменения

В парке близ улицы Браниште намечено установить сцену и платформу, рассчитанную на тысячу зрителей. Будет обустроена и прилегающая территория, проведут туда освещение и благоустроят аллеи.

Скамеек на платформе не предусмотрено, а доступ будет бесплатным для всех желающих. На строительство город-побратим выделил около 100 тысяч евро.

В секторе Рышкановка будет обустроен и заброшенный парк возле бывшего завода "Мезон" площадью более 17 тысяч квадратных метров. В парке будет установлено более 80 скамеек, свыше 70 урн для мусора и почти 50 фонарей. Работы планируется выполнить за два с половиной месяца, а стоимость проекта превышает 3,5 миллиона леев.

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