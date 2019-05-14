Чья вина: как в Молдове поступают с одним из немногих ее богатств

Эксперт рассказал, почему отечественные вина высоко оцениваются за рубежом, а в самой республике популярны совсем другие алкогольные напитки.

КИШИНЕВ, 14 мая – Sputnik. Молдавские виноделы побили рекорды по количеству медалей на международных конкурсах в 2018 году – 490 наград, 190 из которых золотые. Это серьезный успех для местных производителей, которые прилагают большие усилия, чтобы пробиться на внешние рынки. Стоит отметить, что отечественная продукция, которая принесла славу нашей стране за границей, вошли в каталог "Золотые вина Республики Молдова", выпущенный Национальным офисом вина и винограда этой весной. Об успехах и проблемах отечественных производителей рассказал в интервью sputnik.md глава Офиса Георгий Арпентин.

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"Разработали этот каталог для подтверждения усилий, предпринятых ключевыми игроками отрасли, вина которых признаны и являются исключительного качества. Уверены, что отечественные вина и впредь будут пользоваться успехом на зарубежных рынках, а бренд "Wine of Moldova" останется самым представительным послом нашей страны за ее пределами", - отметил он.

По его словам, в каталоге можно найти не только информацию о винах, которые принесли славу Молдове, но и данные о самих конкурсах, где они получили высокую оценку, а также о зонах с охраняемым географическим указанием, где производится вино. Кроме того, там указана характеристика каждого вина о описание виноделен.

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Парадоксальная ситуация складывается в Молдове - отечественные вина пользуются успехом на международных площадках, но в самой стране ситуация иная.

"Дело в том, что внутреннее потребление составляет 10% от того, что мы производим. Тут я подчеркиваю, что речь не идет о винах, которые закупоривают в домашних условиях, а только о коммерческих", - отметил собеседник.

Такой феномен эксперт объяснил тем, что в течение долгих лет отрасль была ориентирована исключительно на экспорт. Поэтому, как считает специалист, утеряна так называемая связь с потребителем на внутреннем рынке. Популярностью больше пользуются не столько домашние вина, сколько другие напитки - пиво, крепкий алкоголь, энергетики.

"Это надо признать. У Молдовы никогда не было сильного внутреннего рынка... Сейчас же очень тяжело переориентировать нашего потребителя на отечественные вина, когда есть высокая конкуренция с остальными алкогольными напитками. Кроме того есть новые тенденции - миксы, слабоалкогольные коктейли. Молодежь ассоциирует вина с чем-то тривиальным...", - сказал специалист.

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Как подчеркнул Арпентин, для изменения ситуации необходимо продвигать отечественную продукцию. Поэтому в стране и за ее пределами проводятся различные выставки и фестивали вина и винограда.

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"Мы стараемся продвигать культурную составляющую, которая касается нашей истории. Речь идет, в том числе, о гастрономических особенностях Молдовы. Ведь за спиной молдавского вина стоит целое сообщество виноделов и виноградарей, которое включает свыше 50 тысяч человек, а это практически каждый четвертый активный гражданин, задействованный в отрасли", - добавил эксперт.

По словам специалиста, это и отличает Молдову от остальных стран.

"У нас огромный потенциал. Если обратиться к истории, то в советские времена каждая четвертая бутылка шампанских вин выпускалась в Молдове. Этот потенциал, конечно, должен поддерживаться потреблением и на внутреннем рынке, а не только экспортом", - подчеркнул Арпентин.

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С полной версией интервью с Георгием Арпентиным можно ознакомиться здесь.

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