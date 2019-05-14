Еще два случая кори у детей зарегистрированы в Молдове

КИШИНЕВ, 14 мая — Sputnik. Два новых случая заболевания корью выявлены в Молдове, сообщает Национальное агентство общественного здоровья (ANSP).
Согласно его данным, заболели два мальчика 8 и 13 лет из города Отачь Окницкого района, оба ребенка не были вакцинированы.
В целом в Молдове в период с 1 января 2018 года по 14 мая 2019 года были зафиксированы 362 подтвержденных случая кори. В марте 2019 года заболели еще два человека, в Окницком и Бричанском районах.
Всплеск числа инфицированных был зафиксирован в августе 2018 года, когда заболели сразу 234 человека.
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