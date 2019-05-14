Чрезвычайная ситуация — волки осадили село в Молдове, жители мобилизуются

КИШИНЕВ, 14 мая — Sputnik. В примэрии села Темелеуцы Каларашского района состоялось заседание Комитета по чрезвычайным ситуациям. Представители местных властей положение дел, связанное с появлением волков, которые нападают на домашний скот и подходят к окраинам села.

С привлечением местных жителей и членов народной дружины были созданы группы, которые будут регулярно осматривать окрестности и выявлять наличие диких животных, сообщает сайт noi.md.

Примэрия села призвала жителей не оставлять домашний скот без присмотра на полях и не ходить в лес поодиночке. В случае, если будут замечены волки, об этом просят своевременно сообщать местным властям.

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