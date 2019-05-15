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Все больше молдаван жалуются на плохое качество мобильных телефонов

© Sputnik / Владимир Астапкович
Общество
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В Молдове растет число жалоб о неподобающем качестве смартфонов: эксперты рассказали, что чаще всего не устраивает потребителей в мобильных телефонах.

КИШИНЕВ, 15 мая – Sputnik. Большая часть жалоб поступает от жителей Кишинева, а вот в других населенных пунктах потребители иногда боятся реакции продавцов или администраторов. Часто они необоснованно отказываются вернуть деньги или обменять товар, заявил в интервью Sputnik.md представитель Агентства по защите прав потребителей и защите рынка Сергей Зестря.

"Любой потребитель, даже если уже подписан акт покупки мобильного телефона, имеет право обратиться с просьбой отремонтировать аппарат, заменить продукт или вернуть ему деньги", - сказал собеседник.

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По его словам, чаще всего в гарантийных талонах или контрактах указаны несправедливые условия.

"Вместе с тем покупатель имеет право пользоваться всеми правами, и если обнаружены какие-либо нарушения, то он может обратиться к нам в агентство", - добавил он.

В 2018 году общее число жалоб на качество мобильных телефонов составило 119, а за первый триместр 2019-го их поступило свыше 40.

"Часто дефекты заметны прямо при покупке. Однако многие жалуются на скорость или на память устройства. Но стоит отметить огромное количество подобных сделок, ведь практически у каждого человека есть мобильный телефон. Из-за таких объемов продаж во многом импортеры и дистрибьютеры не могут контролировать качество в целом", - считает эксперт.

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Кроме того, как отметил эксперт, еще одна проблема заключается в отсутствии инструкций на государственном языке.

О том, что еще нужно знать о покупках мобильных телефонов, и каковы штрафы для экономических агентов, которые продают некачественные товары, можно узнать в подкасте sputnik.md.

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Теги:
жалоба, качество, смартфон, Молдова
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